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Romanya'da hükümeti kurma görevi Tudose'ye verildi

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Romanya'da hükümeti kurma görevi Tudose'ye verildi
Romanya'da Başbakan Sorin Grindeanu hükümetinin, kendi partisinin meclise verdiği gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürülmesinin ardından yeni hükümeti kurma görevi Mihai Tudose’ye verildi.

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, dün geç saatlere kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Liberal Demokrat Birliğinin (ALDE) mecliste çoğunluğu elinde bulundurduklarına dikkati çekerek, bu nedenle bu iki partinin önerdikleri başbakan adayı Mihai Tudose’ye hükümeti kurma görevini verdiğini ifade etti.

Romanya’da yaşanan siyasi krizin ülkeyi ekonomik olarak olumsuz yönde etkilediğini belirten Iohannis, hızlı bir şekilde hükümetin kurularak sorunların giderilmesini istedi.

Tudose, 2014-2015 yılları arasında Victor Ponta başbakanlığında kurulan hükümette ekonomi bakanlığı görevinde bulunmuş, 2016 yılındaki genel seçimlerde Romanya’nın Braila vilayetinden milletvekili olarak meclise girmişti.

Tudose aynı zaman 2012'den bu yana Romanya-Almanya Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

 

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