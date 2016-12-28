Romanya’da ilk kadın ve Müslüman başbakana ret

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sevil Shhaideh’in başbakan olmasını reddetti. Tatar kökenli Shhaideh, Romanya’nın ilk kadın ve Müslüman başbakanı olacaktı.

Romanya'da yapılan parlamento seçimlerinden yaklaşık iki hafta sonra ülkede yeni bir siyasi kriz baş gösterdi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) yeni başbakan olarak önerdiği politikacı Sevil Shhaideh'i reddetti.

Cumhurbaşkanı Iohannis Bükreş'te konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öneriyi titizlikle inceledim ve kabul etmeme kararına vardım” dedi.

Iohannis, Sosyal Demokrat Parti ve koalisyonun küçük ortağı Liberal ve Demokratlar İttifakı'na (ALDE) çağrıda bulunarak, başbakanlık için yeni bir isim önermelerini istedi.

52 yaşındaki Tatar kökenli Müslüman Sevil Shhaideh, Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea'nın yerine başbakanlık için önerilmişti. Zira Dragnea, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle iki yıl tecilli hapis cezası almış, bu nedenle de başbakanlığa aday olamamıştı.

Gözler Sosyal Demokratlar'da

Sosyal Demokratların lideri Dragnea, Cumhurbaşkanı Iohannis'in Shhaideh'i başbakan olarak reddetmesine sert tepki göstererek, Iohannis hakkında güven oylaması tehdidinde bulundu. Koalisyon ortağı Liberal ve Demokratlar İttifakı ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Dragnea, "Bizim görüşümüze göre Cumhurbaşkanı Romanya'da siyasi bir kriz yaratmaya karar vermiş gibi görünüyor” dedi.

Dragnea, partinin izlenecek yol konusunda çarşamba akşamına kadar kararını vereceğini belirterek, "Gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanının azlinin ülke için en iyi yol olduğu sonucuna varırsak, gerekli işlemleri yürürlüğe sokmakta tereddüt etmeyiz" diye konuştu. Sosyal Demokratlar'ın Ioannis'in kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi ya da Ioannis'in azli için Meclis'te harekete geçmesi olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

Kur'an'a el basarak yemin etmişti

Alman kökenli Cumhurbaşkanı Iohannis'in onaylamış olması durumunda Sevil Shhaideh Romanya'nın ilk kadın ve ilk Müslüman başbakanı olacaktı. Romanya'daki Tatar azınlığa mensup olan Shhaideh, Victor Ponta hükümetinde Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı yapmış, Romanya'da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden ilk bakan olmuştu.

Romanya'daki muhalif kesim, geçtiğimiz günlerde Shhaideh'in Dragnae'nin "kuklası” olmasından duydukları kaygıyı dile getirdi. Shhaideh, Dragnea'nın Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanı olduğu dönemde müsteşar olarak görev yapmıştı. Shhaideh, 2011 yılında Suriyeli işadamı Akram Shhaideh ile evlenirken, Dragnea nikah şahidi olmuştu. Akram Shhaideh'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik sempatisi tartışmalara yol açmıştı.