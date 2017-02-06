 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAHalkın gücü, iktidarı yendi: Romanya hükümeti geri adım attı!

Romanya'da tarihi protestolar

» »
Romanya'da tarihi protestolar
Romanya, yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameye karşı tarihinin en güçlü kitle gösterilerine sahne oluyor. Kararname geri çekildi ancak Başbakan istifa etmemeye kararlı.

Romanya'da hükümetin, yolsuzluğa karışan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnamesine yönelik kitle gösterileri, kararnamenin geri çekilmesine rağmen pazar akşamı da sürdü. Ülke genelinde sayıları 500 bini bulan göstericiler, sosyal liberal Başbakan Sorin Grindeanu'nun istifasını talep etti. Sadece başkent Bükreş'te protesto gösterilerine katılan yaklaşık 250 bin kişi, el fenerleri ve cep telefonlarıyla ışık seli oluşturdu.

Grindeanu: İstifa etmeyeceğim

Tartışmalı kararnameyi geri çeken Başbakan Grindeanu ise istifa etmemekte direniyor. Antena 3 televizyon kanalına konuşan Grindeanu, "İstifa etmeyeceğim" diyerek, meclisin kendisini azledebileceğini, ancak mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğunu söyledi.

 

Başbakan Grindeanu, yoğun tepkilerin ardından, Bakanlar Kurulu'nun acil oturumda kabul ettiği tartışmalı düzenlemeyi geri çekmişti. Kararname, görevi kötüye kullanmanın, zararın en az 200 bin ley (yaklaşık 45 bin euro) tutarında olması durumunda cezaya tabi olmasını öngörüyordu. Kararnamenin, görevini kötüye kullanarak 100 bin leylik zarara yol açtığı suçlamasıyla hakkında dava açılan iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea'yı kurtarmayı hedeflediği görüşü yaygın bir şekilde dile getiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 15 haziran 2017'den itibaren yürürlüğe giriyor01 Şubat 2017 Çarşamba 16:35
  • AP'nin LE PEN'e verdiği süre doldu01 Şubat 2017 Çarşamba 10:50
  • "Örümcek adam" lakaplı şüphelinin yargılanmasına başlandı31 Ocak 2017 Salı 10:33
  • Hollanda'daki bazı camiler geçici olarak ibadete kapatılacak31 Ocak 2017 Salı 09:19
  • Martin Schulz resmen başbakan adayı olarak önerildi30 Ocak 2017 Pazartesi 09:31
  • Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimine doğru30 Ocak 2017 Pazartesi 09:31
  • Fransa'da 1915 olaylarının reddi suç sayılmayacak27 Ocak 2017 Cuma 10:24
  • Yunanistan darbeci askerler için kararını açıkladı26 Ocak 2017 Perşembe 17:06
  • İngiltere-ABD ilişkilerinde "Trump-May" dönemi26 Ocak 2017 Perşembe 12:50
  • AİHM yargıcı: Türkiye AİHM'yi bloke edebilir26 Ocak 2017 Perşembe 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti