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Romanya'daki Genel Seçimden Koalisyon Çıktı

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Romanya'da dün yapılan parlamento seçiminin resmi olmayan sonuçları Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklandı.
Romanya'daki Genel Seçimden Koalisyon Çıktı

Romanya'da dün yapılan parlamento seçiminin resmi olmayan sonuçları Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklandı.

Seçimin galibi olan Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekillerinin yüzde 30,7'sini, senatörlerin de yüzde 30,4'ünü alarak yarışı birinci bitirdi.

Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise milletvekili oylarının yüzde 26,1'ini ve senatör oylarının yüzde 25'ini aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ülkede tek başına iktidar çıkamazken, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, PNL lideri Ludovic Orban'ı sağ partilerle koalisyon görüşmeleri için Cotroceni Sarayı'na davet etti.

Ülke genelinde 329 milletvekili ve 136 senatörün belirlendiği seçimde anketler tek parti iktidarına ihtimal vermiyordu.

Romanya'da Türkler ve Tatarlar için birer kişilik milletvekili kontenjanı da mevcut.

Ülkede 2016'da yapılan milletvekili seçimine katılım yüzde 39'da kalmıştı.

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