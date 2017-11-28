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Romatizma ile kas ve iskelet sistemi hastalıkları geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor!

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Romatizma ile kas ve iskelet sistemi hastalıkları geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor!
Prof. Dr. Ahmet Özgül: “Artritin Tedavisine Erken veya Doğru Zamanda Başlanamadığı Takdirde Hastanın Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Yetenekleri Olumsuz Etkileniyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özgül, Avrupa’da Bebekler Dahil 120 Milyon İnsanın Romatizma ile Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarından Muzdarip Olduğunu, Giderek Artan Yaş ve Obezitenin Bu Sayıyı Daha da Artırdığını, Eklem Sorunları ile Beraber Kas ve İskelet Sistemi ile Diğer Yapılarının Tedavi Edilmediği Takdirde Geri Dönüşü Olmayan Hasarlara Yol Açtığını İfade Etti.

Artrit Tedavi Edilmediği Takdirde Kişilerin Yaşam Kalitesini Olumsuz Etkiliyor

Artritin, eklemlerin her türlü iltihabını kapsayan bir terim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, özellikle iltihaplı veya iltihapsız kronik artritler ile kas ve iskelet hastalıklarının zamanında tedavi edilmedikleri takdirde hastaların günlük yaşam aktivitelerinin kalitesini düşürdüğünü belirtti.  Artritin ayni zamanda yürüme, koşma, ev işleri, kişisel bakım ve iş hayatını da önemli derecede bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, hatta özgürlük gelişimine varan olumsuz etkilerinin bulunduğunu ifade etti. 

Romatizmal ve Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Başarılı Tedavinin En Önemli Şartı Erken Tanı

Tıbbi tedavi ve girişimlerin nisbeten yetersiz olduğu dönemlerde artrite bağlı sorunların sıklıkla kaderin bir parçası olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, tedavi olanaklarının arttığı günümüzde, romatizmal ve kas iskelet sistemi hastalıklarının uygun ve özür geliştirmeden tedavisinin en önemli şartının, tanısının erken konulması olduğunu belirtti. Hem iltihaplı, hem de iltihapsız romatizmal kas ve iskelet sistemi hastalıklarının, hastaların hekime zamanında başvurmaması kaynaklı olarak sıklıkla uzun süre tanısının konulamadığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, açıklamalarına şöyle devam etti: “Örneğin, fibromiyalji hastalarının ¾’ü tanı için ortalama 5 yıl beklemektedir. 5-10 yıl öncesine kadar ankilozan spondilitli bir hastaya uygun tedavi, semptomların başlangıcından ancak 7-8 yıl sonra başlanabiliyordu. Aynı şekilde romatoid artritteeklem hasarı ilk 6 ayda ortaya çıkabilir, oysa çoğu kez uygun tanı ve tedavi başlangıçtan 2-3 yıl sonra olabilmektedir. Romatoid artrit tanısı ilk 3 ay içinde konulan kişilerde hastalık önemli derecede tedavi edilebilmektedir.”

Prof. Dr. Ahmet Özgül: “Artritin Tedavisine Erken veya Doğru Zamanda Başlanamadığı Takdirde Hastanın Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Yetenekleri Olumsuz Etkileniyor.”

Bu yıl“Geç Kalma” ve “Bugün İletişime Geç” sloganları ile artritle ilgili farkındalık yaratmak, romatizma, kas ve iskelet sorunlarının erken tanı ve tedavisini teşvik etmek amacıyla kampanyalar yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, tedaviye erken veya doğru zamanda başlanamadığı takdirde kişinin yaşam kalitesinin ve fiziksel yeteneklerinin olumsuz etkileneceğini, hatta çalışma hayatı ve tedavi maliyetleri nedeni ile sosyal yaşam ve kişisel/devlet bütçesine önemli yükler bineceğini sözlerine ekledi.

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