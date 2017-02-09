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Ronaldinho Survivor'a mı katılıyor?

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Ronaldinho Survivor'a mı katılıyor?
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün TürkiyeYye giden dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'ya Survivor'a katılması konusunda teklifte bulunduğu iddia edildi.

Menajer Ümit Akbulut'un teklifi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla doğruladığı da ifade edildi.

TV8'de yayınlanan 3 Adam programına da katılan Ronoldinho burada ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı Ronaldinho'ya Survivor'a katılma teklifinde bulundu. Sambacı yıldızın bu teklifi sıcak baktığı konuşuluyor.

ÜMİT AKBULUT DOĞRULADI

Fanatik gazetesinin haberine göre, Ronaldinho'nun Survivor yarışmasına da katılacağı konuşulurken, Menajer Ümit Akbulut, "Acun Ilıcalı'dan Survivor konusunda bir davet aldık evet doğru. Dominik'te onları ziyaret edebiliriz, Ronaldinho bu duruma sıcak baktı" dedi.

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