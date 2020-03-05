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Ronaldnho gözaltına alındı

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Ronaldnho gözaltına alındı: Sahte evrak ve pasaport kullandı
Ronaldnho gözaltına alındı

Brezlya futbolunun dünyaya kazandırdığı en büyük yeteneklerden brs olan Ronaldnho, Paraguay'da sahte evrak ve pasaport kullanma gerekçesyle gözaltına alındı.

ESPN Brasil'de yer alan habere göre Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gitti. Paraguaylı yetkililer, Asuncion kenti yakınlarında bir otelde konaklayan Ronaldinho'nun kaldığı odada sahte evraklara ulaştılar. Yaşananların ardından Ronaldinho ile kardeşi Assis gözetim altına alınırken otelde kalmalarına ise izin verildi. İkiliye eşlik eden bir başka kişi ise tutuklandı.
Konuyla ilgili demeç veren Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ''Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek'' ifadelerini kullandı. Bakan Acevedo, Ronaldinho ile Assis'in kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi. İkili ayrıca, yanlarında bulunan ve Paraguay polisi tarafından tutuklanan kişinin kendilerini kandırdığını da iddia etti. Ronaldinho ve Assis'in bugün Paraguay'da konuyla ilgili savcılığa ifade vermesi bekleniyor.Kardeşiyle birlikte Brezilya'da Guaiba Gölü'nün çevresinde izinsiz bir tesis inşa eden Ronaldinho, 2018 yılında devlet tarafından yaklaşık 8.5 milyon dolarlık ceza ödemeye mahkum bırakılırken Sambacı eski yıldız bu ücreti ödeyemedi ve yurt dışına çıkması yasaklandı. Ancak yaşananların ardından efsane futbolcu, ülkesi Brezilya'nın turizm elçisi olarak gösterildi ve yurt dışı seyahatlerine devam etti. Son yıllarda ekonomik anlamda zor günler geçiren 39 yaşındaki efsanenin daha önce ülkesi tarafından 57 adet mülküne el koyulmuştu.

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