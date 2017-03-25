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Ronaldo çok takdir ettiğim bir evladım

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Ronaldo çok takdir ettiğim bir evladım
Mersin'de, Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak, bir reklam filminde futbolcu Cristiano Ronaldo ile rol almanın heyecanını yaşadı.

Mersin'in, Toros Dağları'nın yüksek kesiminde yer alan mahallesi Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran ve bir reklam filminde de futbolcu Cristiano Ronaldoile kameralar karşısına geçen Ümmiye Koçak, başarılarına bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyor.

Türk Telekom'un "Sen yeter ki hayal et" sloganıyla çektiği reklam filminde Ronaldo ile oynayan, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenen Ümmiye Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reklam için teklif geldiğinde heyecanlandığını söyledi.

İlerleyen süreçte projenin anlatılmasıyla heyecanın daha da arttığını aktaran Koçak, "Ronaldo çok takdir ettiğim bir evladım. Yaptığı işlerden ve mücadelesinden dolayı takdir ediyordum, gurur duyuyordum. Kendi kendime hep 'Ronaldo hayal etti kavuştu, ben de köylü kadınıyım. Allah bana da akıl vermiş, fikir vermiş. Her şeyim var. Köyde olursam olayım ben de zirvede olacağım' derdim ama bunu kendime bile itiraf etmekten korkardım." diye konuştu.

Koçak, Ronaldo ile iyi anlaştıklarını belirterek, "O bana verdi o sevgiyi, ben de ona verdim sevgimi. Ben ona ilk sarıldığımda 'Kurban olduğum oğlum' dedim. O da bana 'Mommy' dedi. O kadar hoşuma gitti ki. 'Mommy' demek anne demekmiş. Ben önceden bilmezdim. Çok güzel oldu." diye konuştu.

Aralarındaki bu sıcaklığın reklam çalışmalarına da yansıdığını dile getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Reklam çekimleri o kadar güzel geçti ki rüya gibiydi. Hani insan bazen imkansız gibi hayaller kurar ya işte bu da bir imkansızdı ama imkansızı başardık. Kendi kendime gözümü kapattım, 'Ben gerçekten rüya mı görüyorum, hayal mı kuruyorum, gerçek mi' dedim ama Ronaldo yanımdaydı, elimi tutuyordu ve biz onunla çalışıyorduk, prova yapıyorduk. Gerçekten çok sıcak, samimi, içten, güler yüzlü yani senin benim gibi bir insandı. 'Boşuna heyecanlanmışım' diye kendi kendime dedim."

Sen yeter ki hayal et

Türkiye'den çıkmış gerçek başarı hikayelerini insanlarla buluşturmayı hedefleyen reklam filminde, Mersin'in, Toros Dağları'nın yüksek kesiminde yer alan mahallesi Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak ve futbolcu Cristiano Ronaldo oynuyor.

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