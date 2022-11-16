Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: Onlar benimle, evde!

Manchester United’ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo’nun futbol dünyasında ses getiren röportajından yeni kesit yayınlandı. Röportajın yayınlanan ilk kısmında Manchester United’ın teknik direktörü Erik ten Hag ve yöneticileri suçlayan Ronaldo, son kısımda ise Nisan ayında kaybettiği bebeğinin üzüntüsünü paylaştı.

Yayıncı Piers Morgan'a röportaj veren yıldız futbolcu, yeni doğan oğlunun ölümünü ‘hayatının en kötü anı’ olarak niteledi. Hayat arkadaşı Georgina Rodriguez’in dünyaya getirdiği ikiz bebeklerden Angel, 18 Nisan’daki doğum sırasında hayatını kaybetmişti. Ronaldo, diğer bebekleri Bella’nın ise hayata trajik şekilde tutunduğunu açıkladı.

Ronaldo ve Gio, ikiz bebek beklediklerinin müjdesini böyle vermişti.

BABASI VE ÇOCUĞUNUN KÜLLERİNİ EVİNDE TUTUYOR

Röportaj sırasında gözleri zaman zaman dolan Portekizli, “Babam öldüğünden beri hayatımda geçirdiğim en kötü an” dediği travma sonrası hayat arkadaşı Gio ile zor anlar yaşadıklarını ifade etti.

“Hayatımın o döneminde neler olup bittiğini anlamak çok ama çok zordu. Futbol durmuyor. Birçok maçımız oldu ve muhtemel hayatımın en zor anlarını yaşıyordum” diyen Ronaldo, Angel’in küllerini 2005 yılında karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden babasının külleriyle birlikte evindeki bir şapelde tuttuğunu da sözlerine ekledi.

EN BÜYÜK OĞLU CRISTIANO JR. İLE AĞLADI

“Angel ve babamla her zaman konuşuyorum. Onlar benimle birlikte. Bu acıların daha iyi bir adam, daha iyi bir insan ve daha iyi bir baba olmama yardım ettiklerini biliyorum. Bu gurur duyduğum bir şey. Angel’ın ölüm haberini alınca en büyük oğlum (12 yaşında) Cristiano Jr. ile birlikte ağladık. Gio’nun eve iki bebekle gelmesi beklenirken, tek bebekle gelince Angel soruldu. Gio anlatırken, Jr. ile gözyaşlarımızı tutamadık.”

“NE HİSSETTİĞİMİ TANIMLAYAMADIM”

Durumu ‘çok zor’ olarak nitelendiren Ronaldo, bebeğini kaybettikten sonra ne yapacağını bilmediğini ve o anda nasıl hissettiğini tanımlayamadığını söyleyerek devam etti. Ama şu anda altı aylık olan diğer ikiz bebekleri Bella’nın muhteşem, güzel bir kız olduğunu ve onunla çok gurur duyduklarını ekledi.

Gio ve Ronaldo, Bella’yı kucaklarına alıp eve döndüklerinde bu fotoğrafı paylaşmıştı

“MANCHESTER UNITED İNANMADI!”

Manchester United’daki ikinci döneminde istenileni veremeyen ve kulübünde istenmediğini belirten Ronaldo, Dünya Kupası arasına girince yayınlanan röportajda Kırmızı Şeytanları karıştırdı!

Sezon öncesi kampına geç katılan Ronaldo’nun Manchester United yöneticilerinin Nisan ayında kaybettiği bebeğinin ardından bir şeylerin ters gittiğine inanmadığını belirtti. Ronaldo, Temmuz ayında hayat arkadaşı Gio’nun hastaneye kaldırıldığını belirterek zor günlerin o dönem için devam ettiğini ve sağlık sorunu nedeniyle geç kaldığını ifade etti.

Portekizli yıldız, ilk röportajında Manchester United’ı ’empati’ eksikliğiyle suçlamıştı.