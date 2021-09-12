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Ronaldo Manchester United ile çıktığı ilk maçında 2 gol attı

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Ronaldo Manchester United ile çıktığı ilk maçında 2 gol attı
Ronaldo Manchester United ile çıktığı ilk maçında 2 gol attı

Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçında 2 gol attı. Manchester United, Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti.

Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçın 45+2'nci dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford'da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Newcastle United, 56'ncı dakikada Manquillo ile beraberliği sağlarken, 62'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ı bir kez daha öne geçirdi.

80'inci dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1'e getiren Manchester ekibi, 90+2'de Lingard'ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.

Manchester United, 12 yıl sonra yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış, Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etti. Arsenal ise Norwich City'yi 1-0'lık skorla geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

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