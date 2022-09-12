Ronaldo neyin peşinde! Yine garip bir paylaşım...

Psikolojik destek aldığını açıklayan Ronaldo, hayranlarını öfkelendirdi. Psikolojik destek almasının sebebinin Manchester United'ın yıldız oyuncuyu bırakmak istememesi olduğu öne sürüldü.
Cristiano Ronaldo'nun paylaştığı son fotoğraf ortalığı yıktı geçti. Transfer döneminde Türkiye'ye geleceği hakkında transfer iddiaları atılan Ronaldo'nun Manchester United'da kalmasının ardından mutsuz olduğu biliniyordu. Psikolojik destek aldığını açıklayan Ronaldo, hayranlarını öfkelendirdi. Psikolojik destek almasının sebebinin Manchester United'ın yıldız oyuncuyu bırakmak istememesi olduğu öne sürüldü.
Cristiano Ronaldo'nun transfer olamaması hayatını değiştirdi. Psikolojik destek aldığını açıklayan Ronaldo, doktoruyla birlikte fotoğraf paylaştı. Türkiye'ye gelecek iddiasının konuşulmasının ardından paylaşılan bu fotoğraf, tüm dedikoduların önünü kesti.
TARAFTARLAR ÇOK ÖFKELİ
Ronaldo'nun destek almasına üzülen Ronaldo hayranları, bunun sebebinin Manchester United yönetimi olduğuna inanıyor. Takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Ronaldo'nun İngiltere'de mutsuz olduğu biliniyor. Sözleşmesinin son senesindeki yıldız oyuncu, sezon biter bitmez İngiliz devinden ayrılıp kariyerinde yeni maceralar arayacak.
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