Ronaldo otellerini ücretsiz hastaneye dönüştürecek, doktorlara maaş ödeyecek

Cristiano Ronaldo, ülkesine yeni tip koronavirüsle mücadelede yardım etmek için Portekiz'de sahip olduğu tüm Pestana CR7 otellerini ücretsiz hizmet verecek olan birer hastaneye dönüştürmeye karar verdiğini açıkladı.

Juventus kulübünün Portekizli ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkesine yardım etmek amacıyla sahip olduğu tüm Pestana CR7 otellerini ücretsiz hizmet verecek olan birer hastaneye dönüştürmeye karar verdiğini belirtti.

İspanya’da yayınlanan Marca gazetesinin haberine göre 35 yaşındaki Ronaldo ayrıca tüm çalışanların ve doktorların maaşlarını da ödeyecek.

Rahatsızlanan annesini ziyaret etmek için Portekiz’deki Madeira adasına giden Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletmişti.

Ronaldo, koronavirüs salgınıyla ilgili önceki yorumunda, “Şu anda dünya zor bir an yaşıyor, bu da birbirimize daha fazla dikkat etmemizi ve bakmamızı gerektiriyor. İnsan hayatını önemsemek diğer tüm çıkarların üzerinde olmalı” ifadelerini kullanmıştı.