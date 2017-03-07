Ronaldo: Türkler dünyanın en fanatik taraftarı

"Türkiye'de futbol ve iyi oyuncular çok seviliyor"

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Christiano Ronaldo, Türkiye'de futbolun ve iyi futbolcuların sevildiğini belirterek "Harika bir tarihi var ve birçok Portekizli oyuncu da orada oynuyor. Bence Türk dostlarım, dünyanın en fanatik taraftarı. Futbolu ve iyi oyuncuları seviyorlar. Tatil için Bodrum’a da gelmiştim ve orada olmaktan büyük keyif almıştım. En yakın zamanda Türkiye’ye tekrar gitmek istiyorum." dedi.

Ronaldo'nun Fanatik gazetesinden Gökhan Kimsesizcan'a konuşan Ronaldo'nun açıklamaları şöyle:

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü üst üste ikinci kez kazandınız. Bugüne dek oynadığınız takımlara da çeşitli şampiyonluklar ve kupalar kazandırdınız. Yeni hedefleriniz ve hayalleriniz neler?

Hayalim her zaman aynıydı: Elimden gelenin en iyisini yapmak, sadece futbolda değil, futbol dışında da hayallerimin peşinden koşmak. Benim işim iyi futbol oynamak ve insanları mutlu etmek, bu benim severek yaptığım bir şey.

Neden 7 numaralı formayı giyiyorsunuz? 7’nin sizin için özel bir anlamı var mı?

Çocukken de 7 numara ve 10 numarayla oynardım. Aslında Manchester United’a transfer olduğumda 28 numarayı istemiştim. Sir Alex Ferguson ise bana 7 numarayı vermişti. Böylelikle büyük bir sorumluluk almış oldum ve 7 benim favori sayım oldu.



Türk Telekom’un da aralarında olduğu birçok dünya markasının reklam yüzüsünüz. Tüm dünyada hayranları olan bir futbolcusunuz. İleride oyunculuk yapmayı, sinema filmlerinde oynamayı düşünür müsünüz?



Şu anda böyle bir hedefim yok. Odağımda futbol oynamak var, çünkü bu benim tutkum. Ama gelecekte ne olacağını kimse bilemez.



Önde gelen bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre, rol aldığınız Giga 4.5G reklam serisi Türkiye’de 2016 yılının en çok hatırlanan reklamlarından biri oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?



Bu çok güzel bir haber. Bana daha önce reklamın Türkiye’de çok büyük bir etki yarattığını söylemişlerdi. Bu gelişmeyi şimdi duydum ve çok mutlu oldum. Bu birlikte iyi çalıştığımızı gösteriyor. 2017’de de tıpkı 2016’da olduğu gibi 1 numara olmayı umuyoruz.

Türk Telekom’un yeni reklamında nasıl bir Ronaldo izleyeceğiz?

Komik ve eğlenceli bir Ronaldo. Ben bir aktör değilim, doğal bir insanım. Bugün burada yaptığımız çekimlerde çok keyif aldım, umarım izleyiciler de beğenir.

Peki çekim esnasında ilginç bir şey oldu mu?



Reklam çekimlerinde her zaman komik ve ilginç şeyler oluyor. Bugünkü çekimlerde birlikte oynadığım kadınla tanışmaktan da çok memnun oldum. Onunla birlikte rol almak çok eğlenceliydi. Hikayesini bana anlattılar. İnanılmaz bir hikaye. Bir rüyası varmış ve o rüyanın peşinden gitmiş. Ben de küçük bir çocukken bunu yaptım. Kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok. Ben daha bir çocukken hayal kuruyordum, o ise daha ileri bir yaşta hayal kurmuş.



Futbol tarihindeki en yardımsever futbolculardan birisiniz.

Özellikle çocuklara yaptığınız yardımlarla öne çıkıyorsunuz. Çocukları tercih etmenizin özel bir nedeni var mı?

Ben işimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbol dışında ise yardım kuruluşlarına, özellikle de çocuklara yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü çocuklar gelecektir. Benim de bir oğlum var ve onu örnek olarak görüyorum. Ben ve ekibim, çocuklara yardım yapmak için en iyi yolları araştırıyoruz.



Daha önce defalarca Türkiye’de bulundunuz. Türk halkı sizi çok seviyor. Sizin Türkiye’de en çok ilginizi çeken şey ne oldu?

Evet, birkaç kez Türkiye’ye geldim. Harika bir tarihi var ve birçok Portekizli oyuncu da orada oynuyor. Bence Türk dostlarım, dünyanın en fanatik taraftarı. Futbolu ve iyi oyuncuları seviyorlar. Tatil için Bodrum’a da gelmiştim ve orada olmaktan büyük keyif almıştım. En yakın zamanda Türkiye’ye tekrar gitmek istiyorum.

En iyilerin bir araya gelişi

Madrid’de bir araya geldiğimiz Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Ronaldo ile işbirliklerini “En iyilerin bir araya gelişi” olarak yorumladı. Dursun, futbolcuyla ikinci kez işbirliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ronaldo, üst üste ikinci kez FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü alırken, Türk Telekom da önemli bir başarıya imza attı. Türk Telekom, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl yayınlanan ve dünyanın en değerli 500 telekomünikasyon markasını belirleyen Telecoms 500 listesinde 9’uncu kez üst üste ‘Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası’ oldu.

Serveti 210 milyon Euro

Dünyaca ünlü birçok markanın reklam yüzü olan Cristiano Ronaldo’nun kişisel servetinin 210 milyon Euro’yu aştığı tahmin ediliyor. Ronaldo, Goal.com’a göre reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte kazandığı 62 milyon Euro ile en varlıklı futbolcular listesinin de ilk sırasında.