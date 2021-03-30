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Ronaldo'dan 19 yıl sonra gelen "saç" özrü

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2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile de hem grupta, hem de yarı finalde karşılaşan ve kupaya uzanan Brezilya'da Ronaldo'nun saçı çok konuşulmuştu.
Ronaldo'dan 19 yıl sonra gelen "saç" özrü

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile de hem grupta, hem de yarı finalde karşılaşan ve kupaya uzanan Brezilya'da Ronaldo'nun saçı çok konuşulmuştu.

Milli Takım forması giyen Ümit Davala ile beraber turnuvanın en ilginç sat stillerinden birine sahip olan Ronaldo'nun bu kesimi, dünyada birçok kişi tarafından da taklit edilmişti.

Sports Illustrated'a konuyla ilgili bir röportajında değinen Ronaldo, "2002 Dünya Kupası'ndaki saçım korkunçtu. Saçlarını o şekilde kestiren çocuklarını gören annelerden özür diliyorum" dedi.

Ronaldo, 2018'de verdiği bir röportajda ise, "Herkes diz sakatlığımı ve sahalara dönüşümü konuşuyordu. Saçımı bu şekilde traş ederek bu konuşmaları sona erdirdim" demişti.

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