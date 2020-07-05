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Ronaldo'dan bir rekor daha

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Ronaldo'dan bir rekor daha
Ronaldo'dan bir rekor daha

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez frikik golüyle tanıştı. Daha önce 42 denemede başarısız olan Ronaldo, Torino maçında serbest vuruştan gol attı ve İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde bir sezonda 25 gol barajını aşan ilk futbolcu olmayı başardı.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta da 1960-1961 sezonundan beri 1 sezonda 25 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Serie A'daki gol sayısını 25'e çıkaran Ronaldo, İngiltere, İspanya ve İtalya 1. liglerinin üçünde de tek sezonda 25 ve üstü gol atan ilk oyuncu oldu.

Juventus'ta ilk frikik golünü 43. denemesinde attı

Ronaldo, 2018 yazında katıldığı Juventus'taki ilk frikik golünü dün oynanan Torino derbisinde attı. Daha önce kullandığı 42 serbest vuruştan yararlanamayan Portekizli, 43. denemesinde ağları sarsmayı başardı.

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