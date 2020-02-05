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Ronaldo’nun çıkmadığı maçı mahkemeye taşıyan Güney Koreli taraftarlar, maddi-manevi tazminat kazandı

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Ronaldo’nun çıkmadığı maçı mahkemeye taşıyan Güney Koreli taraftarlar, maddi-manevi tazminat kazandı
Ronaldo’nun çıkmadığı maçı mahkemeye taşıyan Güney Koreli taraftarlar, maddi-manevi tazminat kazandı

İki Güney Koreli futbolseverin Juventus’un sezon öncesi hazırlık maçına Cristiano Ronaldo’nun çıkmaması nedeniyle açtıkları davada, mahkeme, maç organizatörlerinin taraftarlara tazminat ödemesine karar verdi.

Güney Koreli futbolseverler, İtalya Serie A liginin devi Juventus’un geçen yıl Güney Kore’nin başkenti Seul’de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçına dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun çıkmamasından duydukları hayal kırıklığını yargıya taşıdı.

Seul’un batısındaki Inçeon’da bölge mahkemesi, maçı organize eden The Fasta Inc. isimli yerel şirketin iki davacının her birine 312.43 dolar ödemesine karar verdi.  

‘Reklamlarda Ronaldo’nun en az 45 dakika oynayacağını söylediler’

Davacıların şikayet başvurusunda, Temmuz 2019’da oynanan maçla ilgili The Fasta Inc’in verdiği reklamlarda, Ronaldo’nun en az 45 dakika sahada olacağının söylendiği, ama Portekizli yıldızın bütün maç yedek kulübesinde oturduğu belirtildi. 

Mahkeme kararına göre The Fasta Inc. bilet başına 59 dolar, bilet başına komisyon ücreti 0.85 dolar ve her bir davacının çektiği manevi acıya karşılık 253 dolar ödeyecek.

Başka davalar da var

Kararı gazetecilere aktaran avukat Kim Min-ki, maçla ilgili açılmış başka davalar bulunduğunu ve kendisinin 87 davacıyı daha temsil ettiğini söyledi. 

The Fasta Inc’in internet sitesi bugün devre dışı bırakılırken, şirket yöneticileri de telefon aramalarına yanıt vermedi.

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