Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı; milli takım kampından ayrıldı

AA’nın federasyonun açıklamasından aktardığına göre UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcunun durumu iyi. Belirti görülmüyor; kendisini izole etmek için kamptan ayrıldı.

İtalya’nın Juventus ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun İsveç ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edilen açıklamada, diğer oyuncuların datestten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Portekiz, yarın İsveç’i ağırlayacak.