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Ronaldo'ya COCA-COLA'ya Tavrı Sonrası 'İki Yüzlülük' Eleştirisi: "Geçmişte Reklamlarında Oynadı"

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Ronaldo'nun şişeleri kaldırmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1,6 düşmüş, şirket 4 milyar dolar değer kaybetmişti.
Ronaldo'ya COCA-COLA'ya Tavrı Sonrası 'İki Yüzlülük' Eleştirisi: "Geçmişte Reklamlarında Oynadı"

Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Portekiz-Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldırmasının ardından, Portekizli yıldız futbolcunun geçmişte yer aldığı Coca-Cola reklamları sosyal medyada tekrar paylaşıldı.

Ronaldo'nun şişeleri kaldırmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1,6 düşmüş, şirket 4 milyar dolar değer kaybetmişti.

Ronaldo, 2006 Dünya Kupası sırasında Coca-Cola'nın Çin'de yayınlanan bir reklamında oynamıştı.

Reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Ronaldo'yu "iki yüzlülükle" suçladı.

Avustralyalı YouTube yayıncısı Jake Buckley, "Cristiano Ronaldo kolayı sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Ronaldo'nun o reklamda oynadığında 22 yaşında olduğunu, yıllar içinde fikirlerinin değişmiş olabileceğine dikkat çekti.

Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs, Ronaldo'nun United forması giydiği yıllarda bir antrenmana elinde Coca-Cola ile geldiğini, bir daha bunu yapmaması için onu uyardığını anlatmıştı.

Ronaldo son yıllarda sağlığına son derece dikkat etmesiyle biliniyor.

36 yaşındaki yıldızın pek çok futbolcunun emekli olduğu yaşta hâlâ üst düzey performans gösterebilmesinde bunun da etkisi olduğu düşünülüyor.

Ronaldo yalnızca kendi sağlığına değil, çocuklarının sağlığına da benzer bir özen gösteriyor. Daha önce onları cips yiyip kola içerken yakalamaktan duyduğu mutsuzluğu paylaşmıştı.

2013'te ise kızarmış tavuk zinciri KFC'nin Orta Doğu ülkeleri için çektiği bir reklamda da oynamıştı.

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Ronaldo'nun Manchester United'tan takım arkadaşı Wayne Rooney de Portekizli yıldızın kilo almak için Big Mac hamburgerleri yediğini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü günlük kalori alımının en fazla yüzde 10'unun şeker ile yapılmasını, bunun yüzde 5 veya günlük 25 gram civarında tutulmasının en ideali olduğunu söylüyor.

Reuters ajansının haberine göre British Medical Journal adlı bilimsel dergide yayınlanan ve 2009-2018 arasında 101 bin 257 yetişkin Fransızın günlük içecek alışkanlıklarını takip eden bir araştırma, şekerli içecek tüketimini günlük 100 mililitre artırmak ile kanser riskinin ortalama yüzde 18, meme riski kanseri riskinin de yüzde 22 yükselmesi arasında bir ilişki kurmuştu.

Fakat bu ilişkinin nedensel bir ilişki olup olmadığı aktarılmamıştı.

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