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Ronnas Sahili katı atıklardan temizleniyor

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Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olarak kabul edilen, özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki üçüncü büyük üreme alanı Ronnas Sahili, 17 Nisan Çarşamba günü çevresel atıklardan temizlenecek.
Ronnas Sahili katı atıklardan temizleniyor

Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Temiz Düşün tarafından organize edilen çalışmada, değişik ülkelerden denize boşaltılan atıklar nedeniyle dünyanın en kirli sahillerinden birine dönüşen Karpaz Yarımadası’ndaki en önemli kaplumbağa yumurtlama noktalarından Ronnas Sahili’nin katı atıklardan tamamen temizlenip Özel Çevre Koruma Alanı olan sahilin doğal yapısının yaşanan çevresel zarardan korunması hedefleniyor.

SAHİL, 5 ANA BÖLGEYE AYRILACAK

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı temizlik çalışmalarıyla, 3 kilometre uzunluğundaki sahil beş ana bölgeye ayrılacak ve her alan katılımcı ekipler tarafından temizlenecek. Her 1 bölgede 10-15 belediye personeli, 30-35 öğrenci, 1 Çevre Koruma Dairesi personeli, irtibatı sağlamak üzere telsizli 1 sivil savunma personeli ve planlanan sivil toplum kuruluşları ile gönüllerin olması planlanan temizlik kampanyasında toplanan atıklar, Dipkarpaz Belediyesi tarafından belirlenen atık merkezine götürülecek.

PAYDAŞLAR…

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı-İskele Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-Merkez ve İskele Kaymakamlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı-Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı-Çevre Koruma Dairesi-Gazimağusa Şube Amirliği, İskele, Büyükkonuk, Yenierenköy, Mehmetçik ve Dipkarpaz Belediyesi, IUSARC-AKUT  ekipleri, yabancı uyruklu sivil savunma afet acil durum gönüllüleri, Çevre Platformu’na üye sivil toplum kuruluşları, Tabipler Birliği ve BRT’nin paydaşlığında organize edilen 17 Nisan’daki etkinlikte, 3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi 09:00-13:00 arasında temizlenecek.

HEDEF ÜLKENİN ÇEVRE KONULARINDAKİ EĞİTİM, FARKINDALIK VE ALTYAPI İHTİYAÇLARINA, BİRÇOK KURUMUN VE UZMANIN KATILIMI VE İŞ BİRLİKLERİYLE ÇÖZÜMLER ARAMAK

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen ve onursal başkanlığını Prof. Dr. Vamık Volkan’ın yaptığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, ülke genelinde ağaç ve fidan dikimi devam ediyor. Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, STÖ’ler ve eğitim kurumları iş birliğiyle 2018 yılında da ülke genelinde birçok noktada temizlik, ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetleri yürütülüyor. Çevre dostu “yeşil okul” projesi ile de ülke genelindeki ilkokullarda çevre bilincinin gelişmesine katkı yapılıyor.

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