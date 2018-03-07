Röportaj: Sigortacılığa Kadın Eli Değdi

Sigortacılık alanı genelde erkek çalışan ve yöneticilerin yoğun olarak anıldığı bir meslek grubu.

Ancak son yıllarda kadınların sigortacılık sektörüne iddialı bir giriş ve yükseliş döneminde olduğunu gösteriyor. Amerika’da bu konuda yapılan araştırmalar da bu sonucu destekler nitelikte.

Saint Joseph Üniversitesine bağlı Maguire Sigorta ve Risk Yönetimi Akademisi’nin dekanı Mike Angelina tarafından yürütülen araştırmaya göre, sigortacılık sektöründe yöneticilik pozisyonuna yükselen kadın sayısı artıyor. Cinsiyet eşitliğinde belirgin bir iyileşme yaşandığı yorumu da raporda yer alıyor.

Görünen o ki ülkemizde de sigortacılık sektörüne kadınların ilgisi gün geçtikçe artıyor. “Erkek işi” “erkek sektörü” demeden hasar tespitten başlayarak acente yöneticiliğine uzanan pek çok hikaye var. Bu kapsamda, Limasol Sigorta Acentelerinin kadın yöneticileri sektöre nasıl dahil olduklarını ve sektöre nasıl baktıklarını anlattılar.



MERYEM PİRE

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“SEVİM AYKUT PİRE sigorta acentesi olarak tek hedefim her zaman önce GÜVEN sonra DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜK ilkeleriyle hizmet vermektir.”

25 Ağustos 1971 yılında doğdu. 10 yıla yakın eşinin yanında sigorta şirketleri için hasarlara bakarak hasar tespit raporları hazırladı.

2009 yılında kızı için acentelik açtı ancak 2012 yılında kızını kaybetti. 2013 yılında acenteliği kızının adını yürütmek için devraldı ve acenteye kızının adını koydu. Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleriyle hizmet vermeyi prensip edindiği için sigortacılık alanında zorlanmadığını söylüyor.2017 yılında Limasol Sigorta Yetkili Acentesi olmayı seçen Meryem hanım, kendisi için önemli olan tüm hizmetlerin Limasol Sigorta’da varolduğunu, Limasol Sigorta çalışanlarından alacağı destek ve yardımlar sayesinde hedeflerine daha kolay ulaşabileceğine inanarak bu kararı verdiğini söylüyor.



EMİNE İZZİGİL

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“Vatandaşımızı sigorta yapmaya yönelterek risklerini en aza indirmek için sigortacılık sektöründe azim ve kararlılıkla çalışmaktayım.”

4 Haziran 1972 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1990 yılında Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda çalışmaya başladı. Çalışma hayatı içerisinde tahsilini devam ettirip Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun oldu. Daha sonra İşletme Bölümünden de mezun oldu. 27 yıllık bankacılık yanı sıra 10 yıldır sigortacılık alanında da yer alıyor.

Limasol Bankası Sanayi Şube Müdürlüğü yanı sıra Limasol Sigorta acentesi olarak görevine devam ediyor.

Emine İzzigil şunları söylüyor:

Ülkemizde sigorta bilincinin yaygın olmayışı ve bu alanda büyük bir açık sözkonusu olduğundan vatandaşımız çok büyük riskler satın almakta ve zarara uğramaktadır. Sigorta bilincinin yaygınlaşması, sigortanın yararlarının ve avantajlarının tanıtılarak farkındalık yaratmak ve vatandaşımızı sigorta yapmaya yönelterek risklerini en aza indirmek için sigortacılık sektöründe azim ve kararlılıkla çalışmaktayım.

Kadınların sigortacılıkta zorluk yaşadığını düşünmüyorum. Ben daha çok avantajlarını yaşıyorum. Kadınların iletişimi güçlüdür. Bu nedenle çoğunlukla karşı taraf görüşmeyi sizi kırmamak için kabul ediyor ve görüşmede pazarlama süresince sizi dinleyip kibar davranıyor. Genelde pazarlamalarımızın sonucu olumlu olmaktadır. Tabii pazarladığınız ürünün de sektörde en iyilerden olması işimizi kolaylaştırıyor. Müşteri memnuniyetine önem veren Limasol Sigorta’nın diğer sigortalarda olmayan pekçok hizmeti bulunmaktadır. Hasar ödemelerinde de çok özenli ve erken ödeme yapılmaktadır. Piyasada bilinen ve güvenilir bir sigorta ile çalışmanın başarılarımızda önemli katkısı olduğuna inanmaktayım.



ESRA PEHLİVANOĞULLARI

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“Kadınların daha sabırlı davranması, empati yönünün güçlü olması, takım çalışmasına yatkın olması ve kaliteli iş çıkarma konusunda titiz tavır takınmaları onları sigortacılık alanında avantajlı konuma getirmektedir.”

8 Mart 1980 doğumlu. 20 Yıldır bankacılık, 15 yıllık sigortacılık deneyimine sahip. Limasol Türk Kooperatif Bankası İskele Şube Müdürü ve Yetkili Limasol Sigorta acentesi olarak hizmet veriyor.

Esra Pehlivanoğulları şunları söylüyor:

Kadınların iş dünyasındaki ağırlığı her geçen gün artış gösterirken, sigorta sektöründe de aynı artış söz konusudur. Kadınların daha sabırlı davranması, empati yönünün güçlü olması, takım çalışmasına yatkın olması ve kaliteli iş çıkarma konusunda titiz tavır takınmaları onları sigortacılık alanında avantajlı konuma getirmektedir.

Günümüzde sigortacılık sektörünün, gerek şahıslar gerekse işletmeler açışından büyük önem taşıdığını görmekteyiz. Limasol Sigorta şahıs ve işletmeleri sigorta konusunda oldukça bilinçlendiren, düşük primle daha çok risk satın alabileceklerini kanıtlayan köklü bir kurumdur. Tecrübeli ve eğitimli kadrosu ile müşterilerinin güvenini kazanmış ve gün geçtikçe müşteri portföyünü artırmaya var gücüyle devam etmektedir. Siz hayatın tadına varın, gerisini Limasol Sigorta’ya bırakın sloganı ile sizleri korumamız altına alıyoruz.



CANSEV COŞKUNSU

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“Sigorta; insanlığın kendini hasar ve zararlar karşısında koruma altına alırken, hitap ettiği kişileri bilinçlendirerek eğittiği bir süreçtir.”

Cansev Coşkunsu. 20.03.1975 Gazimağusadoğumlu . Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar mezunu olan Coşkunsu’nun eğitim üzerine pedagoji masteri bulunuyor. 16 yıldır Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’de aktif olarak görev yapan Cansev hanım, görevine Mağusa AVM şubesinde Şube Müdürü ve Limasol Sigorta Yetkili acentesi olarak devam etmektedir.

16 yıllık bankacılık tecrübesi içerisinde her zaman sigortacılıkla da ilgilenmiş ve sektörü yakından takip etme fırsatı yakalamış. Sigortacılık alanı insan odaklı bir sektör olduğu için eğitim üzerine aldığı bilgilerin kendisine faydalı olduğunu düşünen Cansev Coşkunsu şunları söylüyor:

Sigorta; insanlığın kendini hasar ve zararlar karşısında koruma altına alırken, hitap ettiği kişileri bilinçlendirerek eğittiği bir süreçtir. Ben de bu eğitim sürecinde yer almaktan herzaman mutlu olmuşumdur.

Sigortacılık mesleğinin çok sabır isteyen bir meslek olduğunu düşünüyorum. Kadınların doğası gereği sabırlı olması nedeniyle bu sektörde daha başarılı olduklarına inanıyorum. Bu sektörde olmanın en güzel yanı ise Limasol Sigorta acentesi olmak. Limasol Sigorta, hizmetlerinde süreklilik ve garanti sağlıyor, bu da bizlere müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sigortanın önemini yaygınlaştırmak adına eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Sevdiklerimizi ve bizim için önemli olan varlıklarımızı teminat altına almanın öneminin iyi anlatılması gerekmektedir.



HÜZEYME KARAHASAN

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“Kadın yöneticilerin insiyatif alma, net iletişim kurma, farklı fikirlere açıklık ve iletişim yeteneği, sosyallik ve destekleyicilik, sistemli yöneticilik ve amaçları belirleyebilme konusunda daha etkin ve başarılı olduğuna inanıyorum”.

17 Ağustos 1976 doğumlu. 20 yıldır Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe çalışıyor.

Karahasan sektörle ilgili şunları söylüyor:

Günümüzde Sigortacılık sektörünün ülkemizde dinamik ve güçlü mali yapısı her geçen yıl büyümektedir.KKTC'de nüfus büyüyor ve genç nüfusa karşın sigorta yaptırma oranı düşük seyrediyor. Bu nedenle sigortacılık sektörü cazip pazar olma özelliği taşıyor.

Kadın Yöneticilerin insiyatif alma, net iletişim kurma, farklı fikirlere açıklık ve iletişim yeteneği, sosyallik ve destekleyicilik, sistemli yöneticilik ve amaçları belirleyebilme konusunda daha etkin ve başarılı olduğunainanıyorum. Bu nedenden ötürü de bu alanda kadınların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.Ben ayrıca Limasol Sigorta acentesi olmanın avantajını da deneyimliyorum. Güçlü, güvenilir ve hızlı hizmet veren, her geçen gün ciddi anlamda büyüme gösteren başarılı bir sigorta şirketi olan Limasol Sigorta, hizmet alan kişilere düşük primle daha çok risk satın alabileceklerini kanıtlayan köklü ve güvenilir bir kurumdur. Bu nedenle sloganımız da "siz hayatın tadına varın, gerisini bize bırakın" olmuştur.



HAVVA BEŞİKTAŞ

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“Kimi zaman demirci, kimi zaman makinist, bazen inşaat alanları... Kadın olduğumuz için bu ortamlarda zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ancak, sigortacılığın güzel yanları bize bu zorlukları unutturuyor.”

Havva Beşiktaş; 24 Şubat 1969 doğumlu. 28 yıldır bankacılık alanında çalışıyor.

Limasol Bankası şubeleri Limasol Sigorta yetkili acenteleri olarak hizmet verdiği için Lefkoşa Merkez şube müdürü olarak 2010 yılında atandıktan sonra; sigortacılık hakkında bilgi sahibi olmaya başladı.

Havva Beşiktaş sektörde kadın olmanın avantajlarının olduğu kadar zaman zaman dezavantajları olduğunu belirtiyor. Havva Beşiktaş sözlerine şöyle devam ediyor:

“Sigorta pazarlamak için birçok yere ziyaret yapıyoruz. Kimi zaman demirci, kimi zaman makinist, bazen inşaat alanları... Kadın olduğumuz için bu ortamlarda zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ancak, sigortacılığın güzel yanları bize bu zorlukları unutturuyor. Örneğin yeni araç ya da konut alan müşterilerin mutluluğuna ortak olmak çok güzel bir duygu. Diğer taraftan ise asla istenmese de kaza anında hemen yardıma koşan bir sigorta ekibinin parçasıyız. Hasarları en hızlı şekilde karşılayan Limasol Sigorta ailesinin bir üyesi olmak da yaptığımız işi gönül rahatlığı ile yapmamızı sağlıyor.



FATMA ODACI

Limasol Sigorta Yetkili Acentesi

“Hem iş hem de aile hayatında büyük bir özgüven ve başarı ile yer alan kadınlar, “erkek işi” olarak algılanan pek çok meslekte de başarı ile çalışmaktadır. Sigortacılık da bu mesleklerden birisidir.”

25 Temmuz 1967 Lefkoşa’da doğumlu. 1988 Yılında Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda çalışmaya başladı. Yaklaşık 30 yıllık bankacı olması yanısıra 20 yıldır sigortacılık alanında çalışma hayatına devam ediyor. Fatma Odacı kadın sigortacılar için şunları söylüyor: Hem iş hem de aile hayatında büyük bir özgüven ve başarı ile yer alan kadınlar, “erkek işi” olarak algılanan pek çok meslekte de başarı ile çalışmaktadır. Sigortacılık da bu mesleklerden birisidir. Diğer taraftan, azim ve kararlılıkla yılmadan çalışan kadınların önünde durabilecek engel olmadığını düşünüyorum. Çalıştığınız şirket güçlü ve güvenilir bir kurum ise işiniz çok daha kolay. Bir bankacı olmanın yanı sıra acenteliğini sürdürdüğümüz Limasol Sigorta kendini hızlı hasar ödemeleri ile, dürüstlüğü ile ispat etmiş bir kurum. Bu nedenle sadece kadın olarak değil tüm kurum çalışanları olarak emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz”



(Lefkoşa Haber Ajansı)