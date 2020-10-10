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Rosatom BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Katıldı

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) katıldı.
Rosatom BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) katıldı. BM’nin kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma alanında iş dünyası için yaptığı en büyük uluslararası girişim olan Küresel İlkeler Sözleşmesi, günümüzde 160’tan fazla ülkeden 13 binin üzerinde katılımcı şirketi bir araya getiriyor.

Bu girişime katılma süreci çerçevesinde, BM Genel Sekreteri'ne resmi bir taahhüt mektubu gönderildi. Rosatom bu mektupta, kendi faaliyetlerinde insan hakları, çalışma ilişkileri, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarını içeren BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesini uygulama niyetini teyit etti. Rosatom bu kapsamda ayrıca, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve ilkelerini şirketin stratejisinin, kültürünün ve faaliyetlerinin bir parçası haline getirme niyetini de ifade etti. Rosatom'un başvurusu 5 Ekim tarihinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi temsilcileri tarafından resmen onaylandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Alexey Likhachev, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “En yüksek sosyal standartlar, çevresel sorumluluk ve güvenlik tarihsel olarak nükleer endüstri paradigmasının bir parçası olmuştur. BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin desteklenmesi, Rosatom’un kurumsal stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu yaz sürdürülebilir kalkınma alanındaki sektörel politika kabul edildi. Rosatom kendi çalışmalarında insan yaşamı için rahat bir ortam yaratmaya çabalarken, çevreye ve mevcut kaynaklara özenle yaklaşılmasını da sağlamaya çalışıyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uzmanlarının başvurumuzu onaylamasını memnuniyetle karşıladım. Bizim için bu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki çabalarımızın küresel toplum tarafından takdir edildiğinin bir başka işaretidir.”

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