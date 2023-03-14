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Rosemary DiCarlo: İki liderle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekliyim

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BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, yarın iki liderle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekli olduğunu açıkladı
Rosemary DiCarlo: İki liderle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekliyim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, yarın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı yapacağı görüşme öncesinde açıklama yaparak, iki liderlerle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekli olduğunu söyledi.

DiCarlo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’a ilk ziyaretini gerçekleştireceğini belirterek, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için sabırsızlanıyorum. Ayrıca, genç ve kadın gruplarla görüşeceğim ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’taki BM de sosyal medya hesabından DiCarlo’nun Kıbrıs’a ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yarın, Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Kıbrıs meleşesinde izlenecek yolu ele almak için ayrı ayrı görüşecek. Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Genel Sekreter’in iyi niyet misyon ofisinin çalışmalarına da odaklanacak ve genç ile kadın gruplar dahil olmak üzere, sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya gelecek. DiCarlo ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret edecek” denildi.

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