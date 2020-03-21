  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Rosneft Başkanı Seçin: "OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi"

» »
Rosneft Başkanı Seçin: "OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi"
Rosneft Başkanı Seçin: "OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi"

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, ''Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek.'' dedi.

Rusya'nın OPEC anlaşmasından çekilme kararının arkasındaki isimlerden biri olarak gösterilen Seçin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulundu.

OPEC’in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD’nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade eden Seçin, ''Bu daha önce olmamıştı. Fiyatlar düzelir ancak müşterilerinizi terk ettiğinizde bir daha asla geri dönemezsiniz.'' diye konuştu.

Üretim kısıntısına yönelik anlaşma sayesinde ABD’nin hızla Avrupa petrol piyasasına girdiğini savunan Seçin, ''Anlaşmanın olduğu dönem ABD’nin Hindistan pazarına petrol ihracatı 10 kat, Avrupa pazarına 6 kat arttı. Rusya’nın petrolde pazar payını koruması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Seçin, ABD’nin yaptırımları ve Kovid-19 salgını nedeniyle OPEC anlaşmasının anlamını yitirdiğini dile getirerek, ''OPEC ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği artık anlamını yitirdi. Siyasi ve tüketim pazarının durumuna ilişkin nedenler artık daha anlamlı.'' değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron: Henüz krizin başındayız20 Mart 2020 Cuma 13:24
  • Almanya'daki koronavirüs vakası 1390019 Mart 2020 Perşembe 22:59
  • Almanya Başbakanı Merkel: 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi krizle karşı karşıyayız19 Mart 2020 Perşembe 16:57
  • Londra’da metro hatları kısmen kapatılıyor19 Mart 2020 Perşembe 10:26
  • Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek18 Mart 2020 Çarşamba 22:49
  • Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın sonuçları neler?18 Mart 2020 Çarşamba 22:43
  • Roma Belediye Başkanı: Kadınlara yönelik şiddet artabilir, birimlerimiz 24 saat hizmet veriyor18 Mart 2020 Çarşamba 20:30
  • Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı18 Mart 2020 Çarşamba 20:19
  • Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü18 Mart 2020 Çarşamba 18:29
  • 65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi18 Mart 2020 Çarşamba 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti