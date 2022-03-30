Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan’dan Lefkoşa Devlet Hastanesine Bağış

Rotary Clup of Kyrenia Cosmopolitan tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Cerrahi Servisine iki adet çocuk arabası bağışlandı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, bahse konu hediyelerle, operasyona giren çocukların morallerini yükseltmenin amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli konu ile ilgili açıklamasında, sağlığa yapılan her katkının topluma yapılan en büyük katkı olduğunu, çocuk hastalara ayrı bir hassasiyetle yaklaşıldığını, tedavi sürecinde olan çocukların mutlu olmaları ve kendilerini iyi hissetmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.