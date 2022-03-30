  • BIST 2.227,53
  • Altın 912.549
  • Dolar 14.6439
  • Euro 16.3504
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan’dan Lefkoşa Devlet Hastanesine Bağış

» »
Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan’dan Lefkoşa Devlet Hastanesine Bağış
Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan’dan Lefkoşa Devlet Hastanesine Bağış

Rotary Clup of Kyrenia Cosmopolitan tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Cerrahi Servisine iki adet çocuk arabası bağışlandı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, bahse konu hediyelerle, operasyona giren çocukların morallerini yükseltmenin amaçlandığı kaydedildi.

600600p22462ednmainimg-hastane-bagis-(1).jpg

Sağlık Bakanı Ali Pilli konu ile ilgili açıklamasında, sağlığa yapılan her katkının topluma yapılan en büyük katkı olduğunu, çocuk hastalara ayrı bir hassasiyetle yaklaşıldığını, tedavi sürecinde olan çocukların mutlu olmaları ve kendilerini iyi hissetmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’ Eylemine Destek Verecek30 Mart 2022 Çarşamba 16:02
  • Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak30 Mart 2022 Çarşamba 15:53
  • Evkaf, Kanser Araştırma Vakfı’na Destek Sağlıyor30 Mart 2022 Çarşamba 15:45
  • Tatar: Halkımızı Terör Örgütlerinin İnsafına Bırakmamız Mümkün Değildir30 Mart 2022 Çarşamba 15:31
  • Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası’nı Kabul Etti.30 Mart 2022 Çarşamba 15:27
  • KIBTEK, Elektrik Kesintisi Yapılacak Bölgeleri ve Saatleri Duyurdu30 Mart 2022 Çarşamba 15:23
  • Bengihan: Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır30 Mart 2022 Çarşamba 15:03
  • Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:56
  • Ekmeğe de Zam Geliyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:36
  • Komitede Yarın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüşülecek30 Mart 2022 Çarşamba 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti