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Rotterdam Limanı, Avrupa'nın En Fazla Karbon Emisyonu Yapan Limanı Oldu

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Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nın, yıllık yaklaşık 14 milyon ton karbon emisyonu ile Avrupa'nın çevreyi en çok kirleten limanı olduğu bildirildi.
Rotterdam Limanı, Avrupa'nın En Fazla Karbon Emisyonu Yapan Limanı Oldu

Brüksel merkezli çevre kuruluşu Transport & Environment (T&E) tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın çevreye en fazla karbon (CO2) emisyonu yapılan limanları sıralandı.

Araştırmaya göre, çevreyi en çok kirleten limanlar arasında yıllık 13,7 milyon ton CO2 ile Rotterdam Limanı ilk sırada yer alırken, Belçika'nın Anvers Limanı 7,4 milyon ton ile ikinci, Almanya'nın Hamburg limanı 4,7 milyon ton ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa ülkeleri bazında en fazla karbon emisyonu yapılan limanlar sıralamasında Hollanda'dakiler yıllık 17,6 milyon ton ile birinci, İspanya'dakiler 13,9 milyon ton ile ikinci, İngiltere'dekiler 11,1 milyon ton ile üçüncü olurken, İtalya 10,4 milyon ton, Almanya ise 9,5 milyon ton ile sıralamada dördüncü ve beşinci ülke oldu.

Açıklamada, Transport & Environment yetkilisi Jacob Armstrong'un "Avrupa'da denizcilik sektörü temiz yakıtların kullanılması, limanların elektriklendirilmesi ve yeşil enerji gibi iklim önlemleri almada geç kalıyor." görüşüne yer verildi.

Çevre kirliliğinin başlıca kaynağının limana gelen gemiler, liman çevresindeki elektrik santralleri, petrol rafinerileri ve sanayi tesisleri olarak kaydedildiği araştırmada, deniz yolu taşımacılığının çevreye olumsuz etkisi hatırlatıldı.

2021'deki deniz taşımacılığında Kovid-19 salgını öncesi döneme göre yüzde 13'lük artış görüldüğü belirtilen açıklamada, Avrupa'nın, deniz taşımacılığı sektörü için temiz yakıt politikalarını uygulamada geç kaldığına dikkat çekildi.

Limanların çevrenin korunmasında önemli rolü olduğuna değinilen açıklamada, T&E, liman işletmelerine 2022'nin ikinci yarısında tamamlanması öngörülen Avrupa Birliği Alternatif Yakıtlar Altyapı Kanunu'na (AFIR) destek vermesi çağrısında bulundu.

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