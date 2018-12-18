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Rotterdam'da 16 yaşındaki Türk kız öğrenci okulda Türkiye kökenli bir erkek tarafından öldürüldü

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Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tasarım kolejinde okuyan 16 yaşındaki Türkiye kökenli genç kız, 31 yaşındaki Bekir E. tarafından okulunda vurularak öldürüldü
Rotterdam'da 16 yaşındaki Türk kız öğrenci okulda Türkiye kökenli bir erkek tarafından öldürüldü

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Rotterdam'ın batı bölgesinde bulunan Designcollege'de meydana geldi. Adının Hümeyra olduğu öğrenilen 16 yaşındaki tasarım bölümü öğrencisi, okulun girişindeki bisiklet parkında silahlı saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, adının Bekir E. olduğu belirtilen 31 yaşındaki Türkiye kökenli saldırgan, önce genç kızı iterek yere düşürdü. Ardından peş peşe 8 el ateş etti.

Ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Siyah bir otomobille olay yerinden uzaklaşan zanlı, okula birkaç kilometre mesafede polis tarafından yakalandı.

Rotterdam polis sözcüsü, öldürülen genç kız ile saldırganın daha önce birbirlerini tanıdıklarını açıkladı. Polis, olayın nedenine ilişkin açıklamanın soruşturma sonunda yapılacağını söyledi.

Anma töreni düzenlenecek

Görgü tanıklarına göre, zanlı bir süreden beri genç kızı rahatsız ediyordu.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, saldırıyı "korkunç" diye değerlendirdi ve öldürülen genç kızın ailesine başsağlığı diledi.

Öldürülen kızın ailesine her türlü desteğin verildiğini belirten Aboutalib, Çarşamba günü olayın yaşandığı okulu ziyaret edecek.

Okulda, aileler ve öğrencilerin katılımıyla Çarşamba sabahı Hümeyra için bir anma töreni düzenlenecek.

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