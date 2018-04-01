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Royal Holloway University of London Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Tarafından Ağırlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü, adamızda coğrafi arazi çalışmaları ve araştırmalarında bulunan Royal Holloway University of London Coğrafya Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilerini ağırladı. 
Royal Holloway University of London Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Tarafından Ağırlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Royal Holloway University of London Coğrafya Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilerinin, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeniz Şensoy ve Öğretim Görevlisi Uz. Abdusselam Tanışman’ın davetiyle gerçekleştirilen buluşmada, farklı coğrafyalara mensup coğrafyacıların bir araya gelip kaynaşmasına vesile olduğu belirtildi. 

Prof.Dr. İsmail Hakkı Mirici, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitim Vizyonu İle Ülke Ekonomisine Ve Gelişimine Olan Katkısından Bahsetti
Dr. Alasdair Pinkerton, Dr.Innes Keighren ve Araştırma Görevlisi Flora Parrott eşliğindeki 10 kişilik öğrenci grubu Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici’nin konuğu oldular. Prof. Dr. Mirici gelen konukları makamında ağırlayarak; konuklara Yakın Doğu Üniversitesi eğitim vizyonu ile ülke ekonomisine, gelişimine olan katkısından söz etti. Aynı zamanda eğitim alanında yaptıkları çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Mirici, ileride iki üniversitenin Coğrafya Bölümlerinin ortak çalışmalara imza atarak bilime katkı koyabileceklerinin altını da çizdi.

Konuk Öğrencilere, Kıbrıs’ın Siyasi Coğrafyası, Kıbrıs Adasında Yaşanan Siyasi Sorunlar İle Çözüm Yolları Hakkında Detaylı Bilgi Verildi
Yakın Doğu Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi hakkında merak edilenlerin sorulup bilgi edinildiği toplantıdan sonra Coğrafya Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Uz. Abdusselam Tanışman eşliğinde Coğrafya Bölümü ziyaret edilerek burada iki üniversitenin Coğrafya Bölümü öğrencileri bir araya getirildi. Burada Uz. Abdusselam Tanışman, Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya Bölümü programında yer alan dersler, yapılan coğrafik çalışmalar, Kıbrıs’ın siyasi coğrafyası, Kıbrıs adasında yaşanan siyasi sorunlar ile çözüm yolları, Kıbrıs açıklarında bulunan hidrokarbon yataklarının Doğu Akdeniz ve Kıbrıs siyasetinde yaşatacağı gelişmeler hakkında detaylı bilgi verildi. Jeopolitik alanında uzman olan Dr. Alasdair Pinkerton, özellikle Kıbrıs adasının jeopolitik konumu ve burada bulanan hidrokarbon yataklarının önemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Son olarak Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi görme fırsatı bulan konuk ekip Kütüphaneden etkinlendiklerini belirterek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ayrıca, bu ziyaretin farklı üniversitelerin aynı bölümlerinde yer alan öğretim üyeleri ile öğrencileri arasındaki ilişkilerin güçlenmesine, öğretim üyelerinin ortak çalışmalar yaparak bilime katkı koymalarına yardımcı olduğu belirtildi. Her iki üniversitenin öğretim üyeleri, bu ziyaretlerin önümüzdeki dönemlerde de tekrar edilmesini kararlaştırdı.

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