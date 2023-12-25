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'Royal Match' dünyada en yüksek geliri elde etti

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İlk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match" geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardı.
'Royal Match' dünyada en yüksek geliri elde etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz Financial Times gazetesinin konuya ilişkin haberine atıfta bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in 'Royal Match' oyununun geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?"

En çok ciro yapan oyun

Kacır'ın, gazetenin konuya ilişkin haberinden paylaştığı görüntüde ise "Royal Match, Candy Crush'ı app store'daki tahtından etti." başlığı kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan araştırma şirketi Data.ai'nin verilerinin, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games'in "Royal Match" adlı oyunu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiliz gazetenin kullandığı "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktığına" yönelik ifadeye yer verildi.

Söz konusu gazetede "Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığı, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı" bilgisinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, Dream Games Üst Yöneticisi (CEO) Soner Aydemir'in, ekibiyle daha önce kurduğu Peak Games'i dünya oyun devlerinden Zynga'ya sattıktan sonra bu şirketi kurdukları hatırlatıldı.

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