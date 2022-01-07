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Rozagi Guest House, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

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Mehmetçik köyünde bulunan Rozagi Guest House, çocukların yeni yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bin TL’lik bağışta bulundu.
Rozagi Guest House, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Mehmetçik köyünde bulunan Rozagi Guest House, çocukların yeni yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bin TL’lik bağışta bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Rozagi Guest House Direktörü Havva Altıngüneş’in, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı’nda, çocukların yeni yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için “büyük bir duyarlılık göstererek” bin TL bağışta bulunduğunu söyledi.

Kocaismail, çocukluk çağı kanserlerini yaşamış çocukların yeni yıl ihtiyaçlarını karşılanması için yardımını esirgemeyen Havva Altıngüneş’e teşekkürlerini sundu.

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