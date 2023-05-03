RSF: Türkiye basın özgürlüğünde daha da geriledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, en ciddi gerileme gösteren ülkelerden biri oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 14 Mayıs seçimleri öncesi gazetecilere yönelik baskıya hız verdiği gerekçesiyle 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'yi 180 ülke içerisinde 165'inci sırada gösterdi.

VOA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’nun haberine göre, 2021'de bulunduğu 153'üncü sıradan geçen yıl sivil toplumun hak arama performansı sayesinde 149'uncu sıraya yükselen Türkiye, 2023 endeksinde 16 sıra birden geriledi.

10 ÜLKEDEN 7’SİNDE GAZETECİLİK ZOR

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde bu yıl 21'incisi yayımlanan 180 ülkeli endeks, 31 ülkede basın özgürlüğü durumunu “vahim”, 42'sinde “kötü”, 55'inde “sorunlu”, 52'sinde de “çok iyi” veya “iyi” olarak ayrıştırıyor. Buna göre, gazeteciliğin 10 ülkeden 7'sinde güçlükle yapılabildiğinde ve sadece 10'da 3'ünde tatmin edici bulunduğu ortaya çıkıyor.

Norveç'in yedi yıldır üst üste başı çektiği endekste, İrlanda ve Danimarka ikinci sırada yer aldı. Sıralamada 22 sıra ilerleyen Hollanda (6), gazeteci Peter R. De Vries cinayeti öncesinde bulunduğu konumuna geri döndü.

Endeksin son üç sırasında ise Vietnam (178), Çin (179) ve Kuzey Kore (180) gösterildi.

Türkiye ise en ciddi gerileme gösteren ülkelerden biri oldu. Endekste Türkiye, “sorunlu” kategoriden “vahim” olana gerileyerek en sert düşüş gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye, 2002 yılında 99. sırada kendine yer bulduğu sıralamada 2016'da 151, 2017'de 155, 2018 ve 2019'da 157'nciliğe kadar gerilemişti. 2020'de 154, 2021'de 153, geçen yıl da 149'uncu sırada gösterilmişti.