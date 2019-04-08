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RTE, "ABD'de yüzde 1 fark olan seçimler yenilenir" demişti: 2000 seçimlerinde Bush 500 oy farkla kazandı

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Erdoğan ABD'de yüzde 1 farkla kazanılan seçimler yenilenir demişti: 2000 seçimlerinde Bush 500 oy farkla kazanmıştı
RTE, "ABD'de yüzde 1 fark olan seçimler yenilenir" demişti: 2000 seçimlerinde Bush 500 oy farkla kazandı

Buluç Gökbörü

"ABD'de yüzde 1 veya 2 bile olsa seçimler yenileniyor. Şimdi İstanbul'da 13-14 bin farkla kimse kazandım havasına giremez. Gönüllerin huzurlu olması için yeniden seçim de olabilir" diyen Erdoğan'ı ABD'de 2000 yılında gerçekleşen ve George W. Bush'un kazandığı seçimler yalanlıyor. 

ABD 2000 seçimlerinde başkan adayları Al Gore ve George W. Bush hemen hemen eşit oranlarda oy kazanmışlar ve kazanan Florida’dan gelecek sonuca bağlı kalmıştı.

Haftalar süren hukuki tartışmalar sonucunda duruma el koyan ABD Yüksek Mahkemesi, sonuçları kesinleştirmiş ve Bush yaklaşık 500 kadar fazla oy sonucunda Beyaz Saray biletini kazanmıştı.

 

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