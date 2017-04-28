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RTE Ortaokulu Müdürü görevinden uzaklaştırıldı

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RTE Ortaokulu Müdürü görevinden uzaklaştırıldı
Dipkarpaz RTE Ortaokulu Müdürü Mehmet Özişlek görevinden uzaklaştırıldı

Detay Kıbrıs

Yaşları 12 olan iki ortaokul öğrencisini darp etmesiyle gündeme gelen, daha sonra polislik olan ve bir polise saldırdığı gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarılan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Müdürü Mehmet Özişlek'in, okul müdürlüğü görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

BİR TELEFON ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI İDDİASI

Darp edilen 12 yaşındaki öğrencilerden birinin babası olan Coşkun Güngör konuyla ilgili açıklamasında polise yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan okul müdürü Mehmet Özişlek’in tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne götürülürken, gelen bir telefon üzerine yoldan geri dönüldüğünü ve müdüre dava okunarak serbest bırakıldığını iddia etmişti. 

 

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