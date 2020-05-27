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RTÜK başkanı: Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz

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TC Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de yazar Sevda Noyan’ın sözlerinin kurul gündemine geleceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının kendileri için emir olduğunu söyledi.
RTÜK başkanı: Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz

TC Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de yazar Sevda Noyan’ın sözlerinin kurul gündemine geleceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının kendileri için emir olduğunu söyledi.

İnternette yayınlanan bir programa katılan Şahin, Noyan’ın sözlerinin değerlendirileceği toplantıya, üç ay öncesinde belirlenen ve divan başkanı olduğu toplantıya gittiği için katılamadığını ifade etti.

Kanal ayrımcılığı yapılmadığını aktaran Şahin, konuyla ilgili RTÜK Üst Kurulu’na rapor geleceğini kaydetti.

‘Darbe sevicilerini gülümseten ceza olmamalı’

RTÜK başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama müeyyideye ben karar veremem. Üst Kurul’daki durum sonucunda belli olacak. Bu verilecek olan müeyyidenin darbe sevicilerini, darbe söylemlerini övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini söylüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek, RTÜK’ü töhmet altında bırakacak bir konu değil. Bundan önceki kararlarımız ne kadar önemliyse bu kararımız da o kadar önemli diye düşünüyorum.”

‘Cumhurbaşkanının talimatı emirdir’

Şahin, kararların oy çokluğuyla alındığını belirterek kurumun talimatla iş yapmadığını söyledi. RTÜK başkanı şunları dile getirdi: “Sayın cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder, ‘Başımızın üstünde’ deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı.”

Haber sunucularına ‘uyarı’

Şahin, ‘pandemi gündeminde bile siyasi rant devşirmeye çalışan medya kuruluşlarına taviz verilmeyeceğini’ aktararak şu değerlendirmede bulundu: “6112 sayılı kanuna göre, haber bülteni sunan arkadaşlarımızın yorum yapması mümkün değildir. Bir haber sunucusu, sayın cumhurbaşkanımızı hedefine koymuş, her haber bülteninde onun aleyhine yayınlar yapmayı kendisine görev edinmiş halde yayın yapmakta, buna nasıl müsaade edebiliriz. Sadece sayın xumhurbaşkanımız değil, başka bir devlet büyüğümüzle ilgili olarak, başka bir parti lideriyle ilgili olarak böyle bir ihlal olursa da gereğini yapıyoruz.”

RTÜK’ün son zamanlarda FOX TV ve Halk TV’ye çeşitli cezalar vermesi tartışma konusu olmuştu. Ayrıca KKTC merkezli Diyalog TV’nin uydudan çıkarılması kararı alınmıştı. Öte yandan yazar Noyan’ın “Listem hazır” dediği programın henüz RTÜK gündemine alınmaması bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

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