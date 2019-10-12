RTÜK heyeti çalışma toplantısı için ülkeye geliyor

Ebubekir Şahin başkanlığındaki Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Bakanları’ndan oluşan bir heyet çalışma toplantısı için KKTC’ye geliyor.

Yayın Yüksek Kurulu’ndan verilen bilgiye göre (YYK) heyet, (YYK) ile radyo televizyon yayıncılığının gelişmeleri konusunda bilgi alış verişi yapmak ve ortak hareket belirlemek üzere 14 -18 Ekim tarihleri arasında KKTC’de olacak.

RTÜK heyeti YYK Yönetim Kurulu ile yapacağı çalışma toplantısına katılacak, ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından da kabul edilecek.

Gündemlerinde internet platformu üzerinden yapılan yayınlarla, yeni medya okur yazarlığı konularının da bulunduğu toplantı, ortak hedef belirleme amacı taşıyor.