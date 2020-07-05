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RTÜK, Sıla'nın klibini "sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle yayından kaldırdı

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Sarıay Derneği Başkanı Orhan Kural'ın şikayeti üzerine harekete geçen RTÜK, Sıla'nın Karanfil klibini "sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle yayından kaldırdı.
RTÜK, Sıla'nın klibini "sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle yayından kaldırdı

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın şikayeti üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sıla’nın Karanfil klibini yayından kaldırdı.

Şarkıda geçen "Hiç olmazsa yılda bir gün/An beni al bir karanfil tak/Benden olsun bir sigara yak/Bana kor olsun" sözleri üzerine Kural’ın şikayette bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na iletti.

Bakanlık, şarkı sözlerinde alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını öne sürerek RTÜK'e başvurdu.

RTÜK, yaptığı inceleme sonucu klibin yayından kaldırılmasına karar verdi.

RTÜK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda “Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil’ isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır” denildi.

Karanfil klibi, YouTube’ta yaklaşık 25 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

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