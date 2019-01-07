RTÜK'ten "cin" yasağı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) televizyonlarda cin kelimesini yasaklılar listesine almış.

Durum, Müge Anlı’nın atv’deki programında ortaya çıktı. Anlı bir konuyu aktarırken, “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, ‘üç harfliler’ olduğu söylenmiş” ifadesini kullandı.

Anlı, yayına bağlanan psikiyatri uzmanının ‘cin’ sözcüğünü telaffuz etmesi üzerine de, “Kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi. Başımızı RTÜK’le belaya sokmayın” diye uyarıda bulundu.