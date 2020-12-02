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RTÜK'ten Habertürk'e 5 kez program durdurma ve para cezası

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RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk'te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi.
RTÜK'ten Habertürk'e 5 kez program durdurma ve para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Habertürk'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK üyesi Okan Konuralp, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üst Kurul'un bugünkü toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası-Katar ilişkisiyle ilgili sözleri görüşülmüş; yayıncı kuruluşa oy çokluğuyla yüzde 5 İdari Para Cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmiştir. CHP Milletvekili Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş olduğu yayın moderatörünün, RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım. Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır. Bu çerçevede İlhal Taşçı ile birlikte karara karşı oy kullandığımız bilgisini kamuoyuna sunarız."

İlhan Taşçı: 3. kez ceza alması halinde Habertürk'ün yayın lisansı iptal edilecek

RTÜK üyesi İlhan Taşçı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle 'devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK’ün Habertürk’e verdiği cezanın dayanağı yasadaki en ağır yaptırım 8/1/a maddesi. Kanal benzer ihlalden 2. kez ceza alırsa yayını 10 gün durdurulacak. 3. kez ceza alması halinde ise Habertürk’ün yayın lisansı iptal edilecek" dedi.

'Karar RTÜK yasasının en ağır maddesine dayandırıldı'

Taşçı, konuyla ilgili BirGün’e yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"Verilen bu karar RTÜK yasasının en ağır maddesine dayandırıldı. Öyle ki HaberTürk benzer bir ihlalde ikinci kez ceza alırsa bu kez on gün durdurulacak ve üçüncü kez alması halinde ise yayın lisansı iptal edilecek. Bu durum bile verilen cezanın ağırlığını açılan yolun vehametini gösteriyor. Oysa yayın Bir bütün olarak izlendiğinde incelendiğinde moderatörün müdahalesi, konuşmacının kastını açık bir şekilde ifade ettiği görülüyor. Kastedilenin Türkiye'nin ve TSK’nın gözbebeği olan Tank Palet Fabrikası’nın Katarlılara satışına yönelik eleştiri olduğu sabit.”

RTÜK tarafından CHP Milletvekili Mersin Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank paleti fabrikasının Katar'a satılmasına ilişkin sözleri sonrası Habertürk'e inceleme başlatılmıştı.

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