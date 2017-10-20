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RTÜK'ten Hülya Avşar'ın o sözlerine ceza

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RTÜK'ten Hülya Avşar'ın o sözlerine ceza
RTÜK, Hülya Avşar'ın "Erkekler eşlerini çaktırmadan aldatsın" sözlerine en üst sınırdan ceza kestiğini duyurdu.

RTÜK, Hülya Avşar’ın programdaki “Erkekler eşlerini çaktırmadan aldatsın” şeklindeki sözlerinden dolayı Star TV’ye en üst sınırdan ceza kesti.

RTÜK tarafından, Star TV’de yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti” isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar’ın “Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları” yönündeki ifadelerini birçok kez tekrarladığı belirtildi.

Programda, “ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak ifade edilmesi” durumunun yaşandığı belirtilerek, “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmü kapsamında televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırıldı.

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