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RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

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Netflix’in lisans almak için RTÜK'e başvurmadığı ve Türkiye'den çekileceği iddiaları yalanlandı. Netflix'in RTÜK'e lisans başvurusu yaptığı duyuruldu.
RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

Netflix’in lisans almak için RTÜK'e başvurmadığı ve Türkiye'den çekileceği iddiaları yalanlandı.

İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı medya kuruluşlarına RTÜK denetiminin başlaması sonrası gündeme gelen iddiaya ilişkin açıklama yapan RTÜK Başkanı  Ebubekir Şahin, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun" dedi.

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