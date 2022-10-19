RTÜK'ten TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası

RTÜK üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet ve iman hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası verdiğini duyurdu.

Konuralp, söz konusu kararın TELE1’i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdiğine dikkati çekti; "Şubat 2023’e kadar benzer bir ceza alması halinde, TELE1 RTÜK eliyle kapatılacak" dedi.

Konuralp, şunları kaydetti:

"Kadıgil’in sözleri şüphesiz ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi altındadır. Bu hukuki gerçeğe rağmen alınan karar, Ebubekir Şahin’e verilen talimatların sonucudur. Toplumu bu cezalarla susturabileceklerini sanmaları ise çaresizliklerindendir. Başaramayacaklar, biliyorlar.

Sayın Ali Bardakoğlu örneğinde olduğu gibi, Diyanet 100 yıllık geçmişinin büyük bir bölümünde kurucusu Atatürk’ün idealleri doğrultusunda faaliyet göstermiştir; yeniden gösterir.

Tarih de Ali Erbaş ve benzerlerini değil, Sayın Bardakoğlu gibi isimleri anımsar.”

İlhan Taşcı: Katledilen demokrasidir

RTÜK Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı da gelişmeleri aktaran bir diğer isim oldu. "RTÜK, TELE1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki 'dil,din,ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir" diyen Taşcı, şunları kaydetti:

"RTÜK, Sn. Konuralp ile karşı oy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek!

RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye’yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı, sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi.

Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil. Danıştay 13. Dairesi, RTÜK’ün aynı maddeden verdiği cezayı “Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı” gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir.”