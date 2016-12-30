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RTÜK’ten, TRT’ye ‘terörü övmek’ten ceza

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RTÜK’ten, TRT’ye ‘terörü övmek’ten ceza
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT’ye Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik saldırıyla ilgili haberlerinden ötürü ‘terörü övmek’ iddiasıyla ceza kesti.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre RTÜK uzmanlarının yaptığı incelemede, TRT Ana Haber bülteninde suikasta ilişkin yayınlanan görüntülere yer verildi.

Suikasttan hemen sonra konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmişti.

Rapor hazırlandı

Konuyla ilgili rapor hazırlayan uzmanlar, iki farklı videonun incelendiği raporda “Asıl olarak olayın gerçekleştiği anın, Büyükelçinin tam olarak kurşunlanma anının görüntüleri ekrana getirilmiştir. Büyükelçinin konuşma yaparken ardarda gelen kurşunlara maruz kaldığı anlar direkt olarak yansıtılmıştır. Sonrasınra Büyükelçinin yere düşmüş haldeki görüntüsü ekrana getirilmiştir. Büyükelçinin yerdeki görüntüsü tüm görüntülerde bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘Korku oluşturacak yaklaşımlardan kaçınılması gerekir’

Raporda teröristlerin amacının toplumda korku yaratmak ve bu korkuyu bilinçlere yerleştirmek olduğu kaydedilen raporda “Bu korkuyu en kolay ve en etkili şekilde görsel medya aracılığı ile oluşturmaktadır. Yayın kuruluşlarının terör olaylarını aktarırken, toplumun haber alma hakkı boyutunda davranması, terörün toplumda yaratmak istediği kaygıyı, korkuyu oluşturacak, güven duygusunu yok edecek yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği düşünülmektedir” dendi.

‘Yayınlar terörü övemez’

Görüntülerin yayın yasağı gelmeden önce yayınlandığı, daha sonrasında söz konusu habere yer verilmediği belirtilen raporun ardından RTÜK, AKP’li üyelerin de desteğiyle TRT’ye ceza verdi.

RTÜK, cezanın TRT’nin “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz” düzenlemesine aykırı yaptığı gerekçesiyle verildiğini açıkladı.

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