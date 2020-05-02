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"RTÜK'ün Diyalog TV kararını medyadan öğrendim"

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"RTÜK'ün Diyalog TV kararını medyadan öğrendim"
"RTÜK'ün Diyalog TV kararını medyadan öğrendim"

Başbakan Ersin Tatar, Diyalog TV’nin Türksat uydusu üzerinden yaptığı yayınların Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kararı sonucunda Türksat tarafından durdurulması üzerine bir açıklama yaptı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Herkes gibi ben de Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Diyalog TV’nin Türksat uydusu üzerinden yaptığı yayınlarının durdurulması kararını medyadan öğrendim.
Öğrenir öğrenmez de ilgililerden bilgi alma yoluna gittim.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun söz konusu kararında sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı DİYALOG TV’de yayınlanan Dünyaya Bakış adlı programın durdurma kararına esas teşkil ettiği belirtilmektedir.

Karara göre, ‘ programa konuk olan eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un koronavirüs gündemine ilişkin olarak kullandığı bazı ifadeler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği’ taşıyor.

Karara göre ayrıca, ‘ programda söylenenlerle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verildi.’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek Kurulu da elbet bu konuyu ele alacak ve bir karar üretecektir.

KKTC’deki tüm televizyonlar Türksat uydusu üzerinden yayın yaparlarken tamamen kendi kararları ile belirli bir sözleşme imzalar ve RTÜK kurallarına uygun davranacaklarını taahhüt eder.
Bu sözleşmenin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi halinde ne yapılacağı da yine bu sözleşmede yazmaktadır.

Durum bu noktadayken bizlere eleştiriler yöneltilmesi haksızlıktır kanaatindeyim.

Ancak bu vesile ile genel bir değerlendirme yaparak şunların altını çizmekte fayda görüyorum:

Demokrasi, insan hakları Anayasal özgürlükler bizler için esas ve vazgeçilmezdir ama bu kişi ve kuruluşlara başkalarına hakaret etme, Anayasa ve yasaların dışına çıkma hakkı sağlamaz.

Diyalog TV çalışanlarının sıkıntılarına gelince; Hükümetimiz tüm vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, emekçilerimizin olduğu gibi onların da yanındadır.

Durumu kamuoyumuzun bilgisine getirir en derin saygı ve saygılarımı sunarım.’

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