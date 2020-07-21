RTÜK’ün Tele1’e verdiği ekran karartma cezası için mahkemeden ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK’ün Tele1 kanalı için verdiği 5 günlük ekran karatma cezası için, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.
İlhan Taşçı mesajında, “RTÜK’ün Tele 1’e verdiği 5 günlük ekran karatma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmederek cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi” dedi.
Mahkeme kararında cezanın ‘telafisi güç zararlar doğurabileceği’ belirtildi.
Karar, RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp’in açtığı dava sonucu alındı.
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