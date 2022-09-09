RTX 40 için son düzlük! Nvidia, GTC 2022 tarihini açıkladı

Birçok oyun sever, Nvidia tarafından tanıtılacak RTX 40 serisini merakla bekliyor. Nvidia, RTX 40 ailesine güç verecek Ada Ada Lovelace mimarisini tanıtacağı GTC 2022 etkinliğinin tarihini açıkladı.

Intel’in tanıttığı Arc serisi ile birlikte ekran kartı piyasasında rekabet arttı. Arc A770 ile RTX 3060 modelini geride bırakmayı başaran Intel, amiral gemisi modeller için düğmeye bastı. Intel’in bu hamlesiyle birlikte, ekran kartı piyasasında rekabetin bir üst seviyeye çıkacağını söylemek mümkün.

Nvidia, GTC 2022 etkinliği için tarih verdi

Kripto para madenciliği faaliyetlerinin azalması ve tedarik sorununun çözülmesiyle birlikte ekran kartı fiyatları düşüşe geçti. Jon Peddie Research (JPR) tarafından yayınlanan rapora göre, ekran kartı tedariği geçen yıla göre yüzde 32.2 artış gösterdi. Bu durumun Nvidia’nın tanıtacağı RTX 40 serisi kartlara da yansıyacağı tahmin ediliyor.

Yeni nesil mimarinin AD102 model numarasına sahip olacağı belirtiliyor. Daha yüksek performans sağlamak için daha küçük işlem düğümü (process node) ile karşımıza çıkan mimari, bu sayede daha fazla transistöre sahip olabilecek.

7nm teknolojisi kullanan AMD karşısında rekabeti artırabilmek için Nvidia’nın 5nm teknolojisine geçiş yapacağı iddia ediliyor. Ada Lovelace mimarisi ile birlikte yeni nesil ekran kartlarının 18.432 CUDA çekirdeği ile geleceği söylentiler arasında yer alıyor. RTX 3090 modelinin 10.496 CUDA çekirdeğine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni nesil mimarinin devrim niteliğinde özellikler ile karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, oyun tutkunlarının gelecek ay gerçekleştirilecek GTC 2022’de yeni nesil ekran kartlarının mimarisi hakkında daha fazla şey duyacağını belirtti. 20 Eylül’de açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte RTX 40 serisinin de tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Nvidia, RTX 4090 modelinde GDDR6X teknolojisini kullanacak. 24 GB VRAM ve 384 bit veri yoluna sahip olacağı belirtilen model, performans konusunda iddialı olacak.