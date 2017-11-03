Rubin, Erdoğan'ı ABD'nin işgaliyle koltuğundan olan başkana benzetti

Eski Pentagon yetkilisi ve Neo-Con yazar Michael Rubin yine TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Twitter adresinden, ABD'de kara para aklama ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanan işadamı Rıza Sarraf davasını hatırlatan Rubin, "Yeni Sarraf iddianamesinde Erdoğan'ın ismi defalarca geçiyor" ifadelerini paylaştı.

Odatv'nin haberine göre, Rubin bu ifadelerine ek olarak "Böyle bir durum son olarak Manuel Noriega'nın başına gelmişti" dedi.

Antonio Noriega Moreno, Panama'nın 1989 yılına kadar devlet başkanlığını yürüten kişi olarak biliniyor. Noriega'nın başkanlığı ise ülkesinin, ABD askerleri tarafından işgal edilmesine kadar sürmüştü.