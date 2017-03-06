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Ruh Emiciler, Zambiya'da 'belirdi

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Ruh Emiciler, Zambiya'da 'belirdi
Zambiya’da gökyüzünde belirten ve Harry Potter serisindeki Ruh Emicileri hatırlatan insan figüründeki bulut panik yarattı.

Afrika ülkesi Zambiya’nın Kitwe kentindeki bir alışveriş merkezinin tepesinde aniden belirten bir insan figür korku ve paniğe neden oldu. Zira 100 metre boyundaki figür bilindik bulutlara hiç benzemiyordu.

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Aşağısındaki alışveriş merkezine baktığını iddia edilen figürün yaklaşık yarım saat gökyüzünde kaldığı kaydedildi. Bir görgü tanığı, “Bulutların arasında insana benzeyen bu görüntü nedeniyle şoke olduk. Bazıları dua etmeye başladı diğerleri ise kaçtı. Çok tuhaftı” dedi. Ancak bu görsellerin montaj olması da olası.

Öte yandan aniden beliren bu görüntü, ünlü seri Harry Potter’daki Ruh Emicileri akla getirdi.

Harry Potter kitaplarında Ruh Emiciler, insanların mutlulukları ve umutlarıyla beslenen korkunç yaratıklar olarak anlatılıyor.

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