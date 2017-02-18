Ruh halinize göre beslenme

Kızgın ve öfkeli iseniz; Sizi daha da sinirlendirecek, burnunuzdan solur hale getirecek uyarıcı niteliklere sahip olan çay, kahve ve şaraptan kesinlikle uzak durun. Kırmızı eti de ağzınıza sürmeyin.
Yalnızsanız ve içiniz sıkılıyorsa; Rahatlamak için domates, patlıcan, biber, patates, yumurta ve karnabahar yiyin.
Kendinizi bezgin hissediyorsanız; Peyniri ve kırmızı eti bir süre için unutun.
Umutsuz bir aşka düştüyseniz; Pirinç ve şekerden kaçının. Zira bu iki madde melankoliyi azdırıyor.
Özgüveninizi yitirdiyseniz; Turunçgillerin hepsi size göre.
Düş kırıklığı yaşıyorsanız; Kereviz ve havucun kaybolan hayallerin, düş kırıklıklarının yaralarını sarmaya birebir geldiği aklınızda bulunsun.
Kuşku ve çekingenliğe karşı; Mercimek en iyi ilaç.
Çalışmaktan yıpranmaya karşı; Bezelye yiyin.
Üzerinizdeki endişeyi atmak; Hata yapabileceğiniz saplantısını aklınızdan çıkarmak için marul yiyin.
Saldırganlığınızı kontrol altında tutmak için; Cevize başvurun.
Kendinizi fazla ihtiraslı hissediyorsanız; Çok dikkat edin, çikolata her türlü isteği kamçılar.
Hiçbir şeyden memnun olmuyorsanız ve hiç keyfiniz yoksa; Soğan ve pırasayı tercih edin.
Badem ise; Hiddetinizi dindirir.
Patlamaya hazır durumundaysanız; Makarna, ekmek, taze meyve ve sebzeyle beslenin.
Kafanız karışık ise; Nane çiğneyin.
Depresyondaysanız; Bergamut ve maydanoz sizin için bir numaralı ilaç olacaktır.
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