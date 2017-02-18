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Ruh halinize göre beslenme

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Ruh halinize göre beslenme
Bilim insanların son araştırmasına göre beslenme şeklimizin ruh halinizi tetiklediği ortaya çıktı. Hangi ruh halinde, hangi yiyecekler faydalı? İşte size birkaç tüyo...

Kızgın ve öfkeli iseniz; Sizi daha da sinirlendirecek, burnunuzdan solur hale getirecek uyarıcı niteliklere sahip olan çay, kahve ve şaraptan kesinlikle uzak durun. Kırmızı eti de ağzınıza sürmeyin.

Yalnızsanız ve içiniz sıkılıyorsa; Rahatlamak için domates, patlıcan, biber, patates, yumurta ve karnabahar yiyin.

Kendinizi bezgin hissediyorsanız; Peyniri ve kırmızı eti bir süre için unutun.

Umutsuz bir aşka düştüyseniz; Pirinç ve şekerden kaçının. Zira bu iki madde melankoliyi azdırıyor.

Özgüveninizi yitirdiyseniz; Turunçgillerin hepsi size göre.

Düş kırıklığı yaşıyorsanız; Kereviz ve havucun kaybolan hayallerin, düş kırıklıklarının yaralarını sarmaya birebir geldiği aklınızda bulunsun.

Kuşku ve çekingenliğe karşı; Mercimek en iyi ilaç.

Çalışmaktan yıpranmaya karşı; Bezelye yiyin.

Üzerinizdeki endişeyi atmak; Hata yapabileceğiniz saplantısını aklınızdan çıkarmak için marul yiyin.

Saldırganlığınızı kontrol altında tutmak için; Cevize başvurun.

Kendinizi fazla ihtiraslı hissediyorsanız; Çok dikkat edin, çikolata her türlü isteği kamçılar.

Hiçbir şeyden memnun olmuyorsanız ve hiç keyfiniz yoksa; Soğan ve pırasayı tercih edin.

Badem ise; Hiddetinizi dindirir.

Patlamaya hazır durumundaysanız; Makarna, ekmek, taze meyve ve sebzeyle beslenin.

Kafanız karışık ise; Nane çiğneyin.

Depresyondaysanız; Bergamut ve maydanoz sizin için bir numaralı ilaç olacaktır.

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