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Ruh sağlığı sorunları ikinci bir pandemi gibi yayılıyor

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Erdoğan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Ruh sağlığı sorunları ikinci bir pandemi gibi yayılıyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Erdoğan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dünya Ruh Sağlığı gününün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1992 yılından itibaren ruh sağlığı hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlandığını ifade eden Dr. Ali Erdoğan bu yıl ‘herkes için ruh sağlığı' temasının belirlendiğini söyleyerek, kişilerin ruh sağlığı hizmetlerinden yeterince faydalanmasının amaçlandığını söyledi.

“GENÇLERİN YÜZDE 20'SİNDE RUH SAĞLIĞI SORUNU VAR”

Ruh sağlığı sorunlarının dünya çapında her yıl giderek arttığına dikkat çeken Dr. Erdoğan “Dünyadaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık  yüzde  20'sinin ruh sağlığı sorunu vardır. 15-29 yaşları arasında intihar ikinci ölüm nedeni olarak bildirilmektedir. İntihar, yalnızlık, travma sonrası stres bozukluğu ilk sırada yer almaktadır” dedi.

“ALKOL VE MADDE KULLANIMINDA YOĞUN ARTIŞ”

Ali Erdoğan dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden corana virüs pandemisinin de ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi. Bu durumun en çok sağlık çalışanları, sosyal desteği az olanları ve önceden bir psikiyatrik hastalığı olanları etkilediğinin altını çizen Dr. Ali Erdoğan, “Zaman zaman ruh sağlığı sorunlarının ikinci bir pandemi gibi yayıldığından bahsedilmektedir. Pandeminin etkisiyle son dönemde gençler arasında alkol ve madde kullanımında da yoğun artış yaşandığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

“RUH SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN”

Yaşanan ruhsal problemler için bir uzman desteği almak gerektiğini söyleyen Dr. Erdoğan bunun yanında kişilerin kendilerine zaman ayırmaları, hobi edinmeleri, spor yapmaları ve kitap okumalarının etkin bir faydasının olacağını belirtti. “Psikiyatride bir durumun hastalık olabilmesi için kişinin işlevselliğini bozması gerekiyor” diyen Erdoğan, kişinin yaşadığı sorun günlük yaşayış, mesleki ve aile ilişkilerini bozuyorsa mutlaka bir uzmana başvurmaları ve ruh sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

“PSİKİYATRİ SERVİSİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin bölgedeki en geniş ve donanımlı hizmet veren hastane olduğunu belirten Öğretim  Görevlisi Dr. Erdoğan, Psikiyatri Gündüz Kliniği, Amatem, Psikiyatri Yataklı Servis ve daha pek çok üniteyle tüm dünyada verilen hizmetlerin hepsini sağlamakta olduklarını kaydetti.

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