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Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir"

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Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir"
Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir"

 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD yaptırımları korona gibidir. Korkusu gerçekliğinden daha fazla" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i kabul etti.

ABD'nin ekonomik yaptırımların dışında gıda ve ilaç maddeleri noktasında da yaptırım uyguladığını savunan Ruhani, "Bu yaptırımların uygulanması terörizmdir. AB'nin bu noktada insani sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz.

ABD yaptırımları korona gibidir. Korkusu gerçekliğinden daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.
Nükleer anlaşmanın İran ile AB ve diğer Batılılar arasında güvenin tesis edilmesi için iyi bir temel olabileceğini ve bu noktadaki taahhütlerine bağlı kaldıklarını ileri süren Ruhani, bölgedeki su yollarının güvenliğinin geçmişe göre daha zayıf olduğunu ve Yemen, Suriye, Afganistan ve Irak gibi ülkelerde uygun güvenlik şartlarının bulunmadığını kaydetti. 

Ruhani, bölgenin ve enerji hatlarının güvenliğinin AB ve dünya için önemine değindi.
Schallenberg de nükleer anlaşmanın bölgenin huzur ve istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

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