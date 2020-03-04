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Ruhani: Koronavirüs tüm vilayetlere yayıldı, ABD samimiyse tıbbi yaptırımları kaldırır

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani yeni koronavirüsten ülkenin tüm vilayetlerinin etkilendiğini açıkladı. ABD’nin yardım talebinin samimi olmadığını belirten Ruhani ‘Eğer samimi olsalardı tıbbi malzemeye getirdikleri yaptırımları kaldırırlardı’ dedi.
Ruhani: Koronavirüs tüm vilayetlere yayıldı, ABD samimiyse tıbbi yaptırımları kaldırır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni koronavirüsten ülkenin neredeyse tüm vilayetlerinin etkilendiğini açıkladı. 

İran Cumhurbaşkanlığı sitesine göre Ruhani "Bu hastalık, yaygın bir hastalık. Neredeyse bütün vilayetlerimize yayıldı ve bir anlamda küresel bir hastalık haline geldi" dedi.

ABD’nin yardım önerisinin geri çevrlidiğini açıklayan Ruhani, Washington’a seslenerek “Eğer doğruyu söyleseydiniz en azından tıbbi malzeme yaptırımlarını kaldırırdınız. Bu ilk adım olurdu. İran ulusuna karşı yanlış tutum takındığını kabul etmeniz ve özür dilemeniz gerekir” dedi.

Ruhani ayrıca ABD’yi İran’a gıda maddelerinin tedarikindeki yasakları da kaldırmaya çağırdı.

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 92 kişi yaşamını yitirdi. Sadece son 24 saatte  15 kişi öldü. Ülkedeki teyit edilmiş vaka sayısı da 2 bin 922'ye yükseldi. Ülkede bazı üst düzey yetkililerde de koronavirüs görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada İran’a yeni koronavirüs konusunda yardım etmek istediklerini ileri sürmüş ve “Tek yapmaları gereken şey istemek” demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran’ın koronavirüsle mücadele için iyi bir sağlık altyapısı olmadığını savunmuş ve yardım teklif ettiklerini söylemişti.

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